Мама теж сміялася: малюк підірвав мережу "заразливим" реготом з кожної репліки тата (відео)

Британське подружжя із сином їхало автівкою, коли тато звернувся до малюка. Той почав гучно сміятися з кожного слова батька, чим розвеселило користувачів мережі.

На всі спроби чоловіка зупинити реакцію сина, той ще сильніше продовжував заливатися сміхом від звернення тата. Ролик з цим курйозом опублікував популярний розважальний канал ViralHog в Youtube.

Короткий ролик у мережі зібрав майже 28 тисяч переглядів. На кадрах видно, що тато намагається звернутися до малюка, але той реагує щоразу сміхом на спроби тата поговорити.

Мама малого, яка тримала на руках дитину, теж не стримувала сміху. Наприкінці коротко відео видно, що малий не перестав посміхатися та сміятися разом зі своїми батьками.

З опису до ролика відомо, що його було знято у червні 2024 року. Також відомо про локацію, де був знято смішне відео — це британське місто Йорк.

Реакція користувачів

У коментарях до популярного відео, юзери теж підтвердили, що не змогли стримати сміху від поведінки малюка. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Щаслива родина";

"Ніщо не зрівняється у світі зі сміхом малюка!";

"Який чудовий малий!";

"Ха-ха-ха!".

Раніше Фокус розповідав, що чоловіки і жінки вважають смішним у гуморі. Згідно з дослідженням, чоловіки вище оцінюють візуальні жарти, а жінки схиляються до жартів, що містять політичні коментарі або тонкощі близьких стосунків.

Згодом стало відомо про реакцію 4-місячної дівчинки на себе у дзеркалі. Дівчинка починає заливатися сміхом, лепетати й хихикати, не відводячи погляду від свого відображення.