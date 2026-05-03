Случайность помогла покорителю Эвереста выжить: это спасло сотни жизней потом (фото, видео)

Британец Говард Сомервелл с юности любил путешествия и горы, а потому согласился стать членом первых экспедиций на Эверест. Однако тогда эта вершина не покорилась людям, а сам мужчина выжил чудом в "зоне смерти".

Репутация врача с железными нервами, с боевым опытом Первой мировой и навыками экстренной помощи способствовали его кандидатуре во время восхождения на самую высокую вершину мира. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тогда, в 1922 году он попал в первую серьезную британскую экспедицию, где подружился с легендарным альпинистом Джорджем Мэллори. Вместе они достигли рекордной высоты в 27 тысяч футов (почти 8230 м) и вернулись, чтобы попробовать еще раз.

В 1924-м Сомервелл снова вышел на штурм вершины вместе с Эдвардом Нортоном. На высоте 25 000 футов с ним случилось то, чего не предусматривает ни один план: кусок обмороженной ткани горла внезапно закупорил дыхательные пути.

Британец не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, не мог даже позвать Нортона, который шел впереди в темноте. Сомервелл просто сел в снег и начал ждать смерти. Однако в последний момент сработал рефлекс хирурга — он со всей силы ударил себя в грудь, прочистил горло и снова задышал.

Доктор Сомервелл во время экспедиции на Эверест 1922 год Фото: The Mirror

Вернувшись в лагерь после невероятного чуда выживания, Сомервелл наблюдал, как его друзья Мэллори и Ирвин отправляются на финальный штурм самой высокой точки. Больше он их не видел — оба исчезли на склонах Эвереста во время того восхождения, а вокруг этого возникнут многочисленные спекуляции того, смогли ли они стать первыми до экспедиции Гилари и Тецинга, которые окончательно покорят вершину в 1953-м.

Трагедия на Эвересте изменила жизнь врача Соммервела, ведь путешествуя по Индии он увидел ужасную бедность. Тогда он решил посвятить свою жизнь людям: он без колебаний оставил Лондон, а более десяти лет работал хирургом в местной больнице, где внедрил рентгеновские аппараты, начал лечение рака радием и лично провел тысячи операций для беднейших слоев населения.

"Именно та случайность дала миру еще десятки лет работы одного из величайших врачей-гуманистов своего времени. Если бы Сомервелл умер в тот вечер в снегу, тысячи индийских пациентов просто не дожили бы до следующего утра", — констатируют журналисты.

