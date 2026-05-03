Випадковість допомогла підкорювачу Евереста вижити: це врятувало сотні життів потім (фото, відео)

Британець Говард Сомервелл з юності любив подорожі та гори, а тому погодився стати членом перших експедицій на Еверест. Однак тоді ця вершина не підкорилася людям, а сам чоловік вижив дивом у "зоні смерті".

Репутація лікаря із залізними нервами, з бойовим досвідом Першої світової і навичками екстреної допомоги сприяли ого кандидатурі під час сходження на найвищу вершину світу. Про це повідомляє видання The Mirror.

Тоді, в 1922 році він потрапив до першої серйозної британської експедиції, де подружився з легендарним альпіністом Джорджем Меллорі. Разом вони досягли рекордної висоти у 27 тисяч футів (майже 8230 м) і повернулися, щоб спробувати ще раз.

В 1924-му Сомервелл знову вийшов на штурм вершини разом із Едвардом Нортоном. На висоті 25 000 футів із ним трапилося те, чого не передбачає жоден план: шматок обмороженої тканини горла раптово закупорив дихальні шляхи.

Британець не міг ані вдихнути, ані видихнути, не міг навіть покликати Нортона, який ішов попереду в темряві. Сомервелл просто сів у сніг і почав чекати смерті. Однак у останню мить спрацював рефлекс хірурга — він з усієї сили вдарив себе в груди, прочистив горло і знову задихав.

Лікар Сомервелл під час експедиції на еверест 1922 рік Фото: The Mirror

Повернувшись до табору після неймовірного дива виживання, Сомервелл спостерігав, як його друзі Меллорі та Ірвін вирушають на фінальний штурм найвищої точки. Більше він їх не бачив — обидва зникли на схилах Евересту під час того сходження, а довкола цього виникнуть численні спекуляції того, чи змогли вони стати першими до експедиції Гіларі та Тецинга, які остаточно підкорять вершину в 1953-му.

Трагедія на Евересті змінила життя лікаря Соммервела, адже подорожуючи Індією він побачив жахливу бідність. Тоді він вирішив присвятити своє життя людям: він без вагань залишив Лондон, а понад десять років працював хірургом у місцевій лікарні, де впровадив рентгенівські апарати, започаткував лікування раку радієм і особисто провів тисячі операцій для найбідніших верств населення.

"Саме та випадковість дала світу ще десятки років роботи одного з найвидатніших лікарів-гуманістів свого часу. Якби Сомервелл помер того вечора в снігу, тисячі індійських пацієнтів просто не дожили б до наступного ранку", — констатують журналісти.

