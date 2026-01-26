Еверест без права на помилку: історії альпіністів, які увійшли в історію (фото, відео)

Американець Ерік Вейхенмаєр, який втратив зір у ранньому підлітковому віці, увійшов в історію альпінізму, ставши першою незрячою людиною, яка піднялася на найвищі гірські вершини кожного континенту.

Ерік описував свої сходження як не тільки фізичну, а й духовну подорож, де він покладався на тактильні відчуття, навички команди і безстрашну рішучість. Докладніше про його пригоду та інші незвичайні сходження альпіністів у матеріалі Фокуса.

Американець увійшов в історію світового альпінізму, ставши першою незрячою людиною, яка підкорила найвищі вершини всіх семи континентів. Його досягнення давно вважається одним із найбільш надихаючих прикладів сили волі та людської стійкості, про який писали провідні світові ЗМІ.

Ерік втратив зір у 13 років через рідкісне генетичне захворювання сітківки. За його власними словами, у підлітковому віці він переживав глибоку депресію і тривалий час не міг прийняти те, що сталося. Однак саме в цей період у його житті з'явився альпінізм. Спочатку нове хобі було способом вибратися з емоційного глухого кута, а потім стало справою всього життя.

Вейхенмаєр почав із простих підйомів у Скелястих горах, поступово переходячи до складніших маршрутів. Чоловік піднімався у зв'язці з напарниками, орієнтуючись на голосові команди, тактильні сигнали і власне відчуття рельєфу. За словами самого Еріка, відсутність зору змусила його "слухати гори" і довіряти тілу інакше, ніж це роблять зрячі альпіністи.

Ерік втратив зір у 13 років через рідкісне генетичне захворювання сітківки Фото: Erik Weihenmayer

У 2001 році він здійснив сходження на Еверест, ставши першою незрячою людиною, яка досягла вершини найвищої гори планети. Цей підйом став "поворотним моментом не тільки в історії спорту, а й у суспільному сприйнятті інвалідності". Після Евересту Вейхенмаєр продовжив експедиції, підкоривши Кіліманджаро, Аконкагуа, Деналі, Ельбрус, масив Вінсон в Антарктиді та гору Косцюшко в Австралії, завершивши тим самим програму "Сім вершин".

Його серія підкорених вершин виглядає так:

Деналі (Північна Америка, 6194 м) — перший етап, завершений 1995 року;

Кіліманджаро (Африка, 5895 м) — неймовірне випробування для новачка-альпініста, яке він успішно пройшов у 1997 році;

Аконкагуа (Південна Америка, 6961 м) — найвища точка континенту, підкорена в січні 1999 року;

Вінсон (Антарктида, 4892 м) — суворий клімат і екстремальні умови крижаного континенту було подолано 2001 року;

Еверест (Азія, 8849 м) — кульмінація і визнання глобальною спільнотою альпіністів;

Ельбрус (Європа, 5642 м) і Косцюшко (Австралія, 2228 м) — завершальні точки класичного списку;

Піраміда Карстенса (Океанія, 4884 м) стала фінальною вершиною 2008 року, коли він завершив виконання програми за так званим "списком Месснера".

Успіх Еріка став можливий не тільки завдяки фізичній підготовці, а й складній командній роботі. Кожне сходження вимагало точної координації, довіри й абсолютної концентрації, адже найменша помилка могла коштувати життя.

Ерік Вейхенмаєр став першою незрячою людиною, яка завершила програму "Сім вершин" Фото: Erik Weihenmayer

Сьогодні Вейхенмаєр залишається не тільки альпіністом, він став мотиваційним спікером, письменником і активістом. Американець бере участь в експедиціях, займається льодолазінням, каякінгом і продовжує кидати виклик кордонам можливого.

"Я просто людина, яка відмовилася дозволити страху вирішувати за неї", — розповів він, зазначаючи, що не вважає себе героєм.

2012 року на екрани вийшов американський документальний фільм "Висока земля", знятий Майклом Брауном, про групу з одинадцяти ветеранів, які вирушили підкорювати найвищу вершину Гімалаїв, щоб загоїти фізичні та емоційні рани війни. Експедицію очолює сліпий шукач пригод Ерік Вайхенмаєр.

Чхондзін Ангмо — перша незряча жінка на Евересті

29-річна альпіністка з індійського штату Гімачал-Прадеш увійшла в історію 19 травня 2025 року, ставши першою у світі незрячою жінкою, яка досягла вершини Евересту. Вона також увійшла до п'ятірки незрячих людей, яким підкорилася ця висота.

Ангмо втратила зір у вісім років, але з дитинства не відступала перед труднощами. Дівчина брала участь у парапланеризмі, марафонах, альпіністських тренінгах і навіть успішно завершила курси з базового альпінізму в Ладакху.

Чхондзін Ангмо увійшла в історію 19 травня 2025 року, ставши першою у світі незрячою жінкою, яка досягла вершини Евересту Фото: X (Twitter)

На Евересті їй довелося долати не лише круті схили та низький вміст кисню, а й небезпечні крижані тріщини за допомогою драбин. Вона покладаючись на тактильні відчуття та вказівки команди Sherpa.

"Я не змогла побачити вершину, але я її відчула", — сказала Ангмо після підйому, зазначаючи, що її сила полягала у впертій вірі та підготовці.

Королева Евересту: рекордна кількість підйомів

Непальська альпіністка Лхакпа Шерпа стала однією з найвидатніших постатей в історії сходжень на Еверест. Вона встановила світовий рекорд, досягнувши вершини 10 разів, більше, ніж будь-яка інша жінка у світі.

Її шлях був непростий. Виросла в горах Непалу, Лхакпа почала як носійка речей від табору до табору, поступово опановуючи маршрут і навігацію на великих висотах. Згодом вона стала визнаним гідом і альпіністкою, несе на собі традиції та досвід шерпівського народу, а також показує, як відданість спорту може перетворити мрію на реальність.

Лхакпа Шерпа була включена до списку найбільш надихаючих жінок світу (BBC 100 Women) Фото: Guinness World Records

Попри те що сходження на Еверест — завдання, якого досягають тисячі альпіністів щороку, регулярні повернення Лхакпи на вершину демонструють сталість, витривалість і глибокий зв'язок із горою. Її досягнення висвітлювали міжнародні ЗМІ, а саму її занесли до списку жінок світу, які найбільше надихають(BBC 100 Women), за свою кар'єру і вплив на жіночий альпінізм.

Унікальний спуск на лижах з вершини Евересту

У вересні 2025 року польський альпініст Анджей Баргіль увійшов в історію, спустившись із вершини Евересту на лижах, не використовуючи додатковий кисень. Раніше ніхто не проходив весь шлях вниз до базового табору в такому форматі.

Баргіль піднявся на Еверест самостійно, без кисневих балонів, а потім почав спуск одним із найнебезпечніших маршрутів. Йому довелося пройти ділянки з крижаними тріщинами, крутими схилами та нестабільною кригою, включно з місцем, яке вважається одним із найризикованіших на горі.

Баргіль піднявся на Еверест самостійно, без кисневих балонів, а потім почав спуск Фото: Red Bull

Підйом проходив у так званій "зоні смерті", де через брак кисню організм працює на межі можливостей. За словами команди, тільки фінальний етап зайняв близько 16 годин. Після виходу на вершину Баргіль дочекався відповідних умов і почав спуск, який зайняв ще кілька днів. Він став одним із найбільш обговорюваних досягнень останніх років в альпінізмі. Його вважають прикладом того, як досвід, точний розрахунок і холодна голова дають змогу зробити те, що раніше вважалося майже неможливим.

