Кадри, знайдені на висоті 5800 метрів, розкрили таємницю смерті альпіністів (відео)

На висоті майже 5800 метрів в індійських Гімалаях знайшли камеру з кадрами останніх миттєвостей 8 альпіністів, які загинули внаслідок сходження лавини. Унікальні записи пролили світло на трагедію, що сталася в травні 2019 року.

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Відео з камери GoPro, знайдене на висоті 5800 метрів, закарбувало останні хвилини життя вісьмох альпіністів, загиблих під час сходження лавини під час спроби підкорити безіменну вершину поруч із Нанда Деві Іст (Гімалаї). Про цей випадок згадує видання Lad Bible.

Трагічна експедиція включала чотирьох британців, двох американців, одного австралійця та індійського офіцера зв'язку. Усі вони входили до групи з 12 осіб під керівництвом відомого британського альпініста Мартіна Морана. Група зникла безвісти в травні 2019 року. За місяць тіла семи учасників було знайдено разом із відеокамерою на місці ймовірної трагедії.

Кадри, опубліковані індійською Індо-тибетською прикордонною поліцією (ITBP), демонструють останні миті перед тим, як альпіністів накрила лавина. У повідомленні на платформі X представники ITBP зазначили: "Останні кадри групи альпіністів біля вершини безіменного піку. Пошукова група виявила пристрій відеопам'яті на висоті 19 тисяч футів (майже 5800 метрів)".

Як пізніше з'ясувалося, у команди не було офіційного дозволу на сходження на цю вершину. Представники індійської влади наголосили, що в разі запиту дозволу його, найімовірніше, було б відхилено.

З 1950 по 2021 рік у Гімалаях було зареєстровано 1042 випадки смерті. Близько третини з них були спричинені лавинами. І, на думку експертів, ці цифри можуть зростати. Підвищення температури прискорює танення льодовиків — згідно з даними, з початку нового тисячоліття вони тануть удвічі швидше. Це спричиняє утворення тріщин, льодовикових озер і нестабільних снігових схилів.

Небезпеки альпіністського туризму

Фахівці все частіше висловлюють тривогу з приводу зростання кількості туристів, які прагнуть підкорити Гімалаї. Часто у цих людей немає належної підготовки й спорядження. У 2019 році на Евересті скупчення альпіністів призвело до багатокілометрових "заторів" біля вершини. Люди змушені були годинами стояти за екстремальних температур, що спричиняло нудоту, виснаження та інші проблеми, пов'язані з нестачею кисню.

Раніше Фокус повідомляв, що медсестра долає 8 тисяч км заради роботи. 31-річна Кортні Ель Рефаї зі США живе у Швеції, але раз на місяць вона вирушає на батьківщину, щоб відпрацювати всього чотири зміни в каліфорнійській лікарні. Усе це заради вражаючої зарплати.

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