Кадры, найденные на высоте 5800 метров, раскрыли тайну смерти альпинистов (видео)

На высоте почти 5800 метров в индийских Гималаях была найдена камера с кадрами последних мгновений 8 альпинистов, погибших в результате схода лавины. Уникальные записи пролили свет на трагедию, произошедшую в мае 2019 года.

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Видео с камеры GoPro, найденное на высоте 5800 метров, запечатлело последние минуты жизни восьми альпинистов, погибших при сходе лавины во время попытки покорить безымянную вершину рядом с Нанда Деви Ист (Гималаи). Об этом случае вспоминает издание Lad Bible.

Трагическая экспедиция включала четырех британцев, двух американцев, одного австралийца и индийского офицера связи. Все они входили в группу из 12 человек под руководством известного британского альпиниста Мартина Морана. Группа пропала без вести в мае 2019 года. Месяц спустя тела семи участников были найдены вместе с видеокамерой на месте предполагаемой трагедии.

Кадры, опубликованные индийской Индо-тибетской пограничной полицией (ITBP), демонстрируют последние мгновения перед тем, как альпинистов накрыла лавина. В сообщении на платформе X представители ITBP отметили: "Последние кадры группы альпинистов у вершины безымянного пика. Поисковая группа обнаружила устройство видеопамяти на высоте 19 тысяч футов (почти 5800 метров)".

Как позже выяснилось, у команды не было официального разрешения на восхождение на эту вершину. Представители индийских властей подчеркнули, что в случае запроса разрешения оно, скорее всего, было бы отклонено.

C 1950 по 2021 год в Гималаях было зарегистрировано 1042 случая смерти. Около трети из них были вызваны лавинами. И, по мнению экспертов, эти цифры могут расти. Повышение температуры ускоряет таяние ледников — согласно данным, с начала нового тысячелетия они тают вдвое быстрее. Это вызывает образование трещин, ледниковых озер и нестабильных снежных склонов.

Опасности альпинистского туризма

Специалисты все чаще выражают тревогу по поводу роста числа туристов, стремящихся покорить Гималаи. Часто у этих людей нет должной подготовки и снаряжения. В 2019 году на Эвересте скопление альпинистов привело к многокилометровым "пробкам" у вершины. Люди вынуждены были часами стоять при экстремальных температурах, что вызывало тошноту, истощение и другие проблемы, связанные с нехваткой кислорода.

Ранее Фокус сообщал, что медсестра преодолевает 8 тысяч км ради работы. 31-летняя Кортни Эль Рефаи из США живет в Швеции, но раз в месяц она отправляется на родину, чтобы отработать всего четыре смены в калифорнийской больнице. Все это ради впечатляющей зарплаты.

Также стало известно, что мужчина оказался единственным пассажиром на международном рейсе. Короткое видео стало вирусным. Пустой салон самолета вызвал бурное обсуждение состояния международных авиаперевозок.