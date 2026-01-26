Эверест без права на ошибку: истории альпинистов, вошедших в историю (фото, видео)

Американец Эрик Вейхенмайер, который потерял зрение в раннем подростковом возрасте, вошел в историю альпинизма, став первым незрячим человеком, поднявшимся на самые высокие горные вершины каждого континента.

Эрик описывал свои восхождения как не только физическое, но и духовное путешествие, где он полагался на тактильные ощущения, навыки команды и бесстрашную решимость. Более подробно о его приключении и других необычных восхождениях альпинистов в материале Фокуса.

Американец вошел в историю мирового альпинизма, став первым незрячим человеком, покорившим самые высокие вершины всех семи континентов. Его достижение давно считается одним из самых вдохновляющих примеров силы воли и человеческой устойчивости, о котором писали ведущие мировые СМИ.

Эрик потерял зрение в 13 лет из-за редкого генетического заболевания сетчатки. По его собственным словам, в подростковом возрасте он переживал глубокую депрессию и долгое время не мог принять произошедшее. Однако именно в этот период в его жизни появился альпинизм. Сначала новое хобби было способом выбраться из эмоционального тупика, а затем стало делом всей жизни.

Вейхенмайер начал с простых подъемов в Скалистых горах, постепенно переходя к более сложным маршрутам. Мужчина поднимался в связке с напарниками, ориентируясь на голосовые команды, тактильные сигналы и собственное ощущение рельефа. По словам самого Эрика, отсутствие зрения заставило его "слушать горы" и доверять телу иначе, чем это делают зрячие альпинисты.

Эрик потерял зрение в 13 лет из-за редкого генетического заболевания сетчатки Фото: Erik Weihenmayer

В 2001 году он совершил восхождение на Эверест, став первым незрячим человеком, достигшим вершины самой высокой горы планеты. Этот подъем стал "поворотным моментом не только в истории спорта, но и в общественном восприятии инвалидности". После Эвереста Вейхенмайер продолжил экспедиции, покорив Килиманджаро, Аконкагуа, Денали, Эльбрус, массив Винсон в Антарктиде и гору Косцюшко в Австралии, завершив тем самым программу "Семь вершин".

Его серия покоренных вершин выглядит так:

Денали (Северная Америка, 6194 м) — первый этап, завершенный в 1995 году;

Килиманджаро (Африка, 5895 м) — невероятное испытание для новичка-альпиниста, которое он успешно прошел в 1997 году;

Аконкагуа (Южная Америка, 6961 м) — высшая точка континента, покоренная в январе 1999 года;

Винсон (Антарктида, 4892 м) — суровый климат и экстремальные условия ледяного континента были преодолены в 2001 году;

Эверест (Азия, 8849 м) — кульминация и признание глобальным сообществом альпинистов;

Эльбрус (Европа, 5642 м) и Косцюшко (Австралия, 2228 м) — завершающие точки классического списка;

Пирамида Карстенса (Океания, 4884 м) стала финальной вершиной в 2008 году, когда он завершил выполнение программы по так называемому "списку Месснера".

Успех Эрика стал возможен не только благодаря физической подготовке, но и сложнейшей командной работе. Каждое восхождение требовало точной координации, доверия и абсолютной концентрации, ведь малейшая ошибка могла стоить жизни.

Эрик Вейхенмайер стал первым незрячим человеком, который заверлиш программу "Семь вершин" Фото: Erik Weihenmayer

Сегодня Вейхенмайер остается не только альпинистом, он стал мотивационным спикером, писателем и активистом. Американец участвует в экспедициях, занимается ледолазанием, каякингом и продолжает бросать вызов границам возможного.

"Я просто человек, который отказался позволить страху решать за него", — рассказал он, отмечая, что не считает себя героем.

В 2012 году на экраны вышел американский документальный фильм "Высокая земля", снятый Майклом Брауном, о группе из одиннадцати ветеранов, отправившихся покорять самую высокую вершину Гималаев, чтобы залечить физические и эмоциональные раны войны. Экспедицию возглавляет слепой искатель приключений Эрик Вайхенмайер.

Чхондзин Ангмо — первая незрячая женщина на Эвересте

29-летняя альпинистка из индийского штата Химачал-Прадеш, вошла в историю 19 мая 2025 года, став первой в мире незрячей женщиной, достигшей вершины Эвереста. Она также вошла в пятерку незрячих людей, которым покорилась эта высота.

Ангмо потеряла зрение в восемь лет, но с детства не отступала перед трудностями. Девушка участвовала в парапланеризме, марафонах, альпинистских тренингах и даже успешно завершила курсы по базовому альпинизму в Ладакхе.

Чхондзин Ангмо вошла в историю 19 мая 2025 года, став первой в мире незрячей женщиной, достигшей вершины Эвереста Фото: X (Twitter)

На Эвересте ей пришлось преодолевать не только крутые склоны и низкое содержание кислорода, но и опасные ледяные трещины с помощью лестниц. Она полагаясь на тактильные ощущения и указания команды Sherpa.

"Я не смогла увидеть вершину, но я ее почувствовала", — сказала Ангмо после подъема, отмечая, что ее сила заключалась в упрямой вере и подготовке.

Королева Эвереста: рекордное количество подъемов

Непальская альпинистка Лхакпа Шерпа стала одной из самых выдающихся фигур в истории восхождений на Эверест. Она установила мировой рекорд, достигнув вершины 10 раз, больше, чем любая другая женщина в мире.

Ее путь был непрост. Выросшая в горах Непала, Лхакпа начала как носильщица вещей от лагеря к лагерю, постепенно осваивая маршрут и навигацию на больших высотах. Со временем она стала признанным гидом и альпинисткой, несет на себе традиции и опыт шерповского народа, а также показывает, как преданность спорту может превратить мечту в реальность.

Лхакпа Шерпа была включена в список самых вдохновляющих женщин мира (BBC 100 Women) Фото: Guinness World Records

Несмотря на то что восхождение на Эверест задача, которую достигают тысячи альпинистов ежегодно, регулярные возвращения Лхакпы на вершину демонстрируют постоянство, выносливость и глубокую связь с горой. Ее достижения освещались международными СМИ, а сама она была включена в список самых вдохновляющих женщин мира (BBC 100 Women) за свою карьеру и влияние на женский альпинизм.

Уникальный спуск на лыжах с вершины Эвереста

В сентябре 2025 года польский альпинист Анджей Баргиль вошел в историю спустившись с вершины Эвереста на лыжах, не используя дополнительный кислород. Ранее никто не проходил весь путь вниз до базового лагеря в таком формате.

Баргиль поднялся на Эверест самостоятельно, без кислородных баллонов, а затем начал спуск по одному из самых опасных маршрутов. Ему пришлось пройти участки с ледяными трещинами, крутыми склонами и нестабильным льдом, включая место, которое считается одним из самых рискованных на горе.

Баргиль поднялся на Эверест самостоятельно, без кислородных баллонов, а затем начал спуск Фото: Red Bull

Подъем проходил в так называемой "зоне смерти", где из-за нехватки кислорода организм работает на пределе возможностей. По словам команды, только финальный этап занял около 16 часов. После выхода на вершину Баргиль дождался подходящих условий и начал спуск, который занял еще несколько дней. Он стал одним из самых обсуждаемых достижений последних лет в альпинизме. Его считают примером того, как опыт, точный расчет и холодная голова позволяют сделать то, что раньше считалось почти невозможным.

