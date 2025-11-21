Альпинист во время восхождения зафиксировал редкое явление природы: что говорят ученые (видео)

Один альпинист поднимался к вершине горы, когда случайно заметил странный феномен — другая вершина начала сиять светом. Ученым известно явление, которое довольно редко случается в природе.

Сам фанат гор поймал кадры во время восхождения на один из пиков в неназванной горной системе. Этот феномен мужчина записал на видео и разместил в Reddit.

Ролик с явлением природы стало вирусным — набрало более 43 тыс. реакций за несколько часов. На кадрах видно, как альпинист показывает солнце из-за облаков, а затем поворачивает камеру.

На одной из соседних вершин видно, как вокруг нее собирается нечто похожее на другой известный эффект — гало. Приблизив изображение, мужчина показывает, что там просматривается некая сущность.

Сейчас автор ролика точно не сообщил, где и когда именно снял эти кадры. В комментариях подозревают, что это видео было сделано во время восхождения на одну из вершин Анд или Гималаев в весенний период времени (между апрелем и июнем).

Відео дня

Что говорят ученые

Наиболее вероятным объяснением зафиксированного феномена может быть так называемый "Брокенский призрак". Его определяют как редкое оптическое явление в горах, когда наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков или тумана в противоположном к Солнцу направлении

Сама тень может казаться очень большой и быть окружена цветными кольцами, а также может двигаться. Ученые связывают это связано с движением облачного слоя и колебанием плотности облаков, сообщает IFL Science.

Также сообщало, что такое явление видели на украинской территории. В частности известно о фиксации подобного фенмоэна природы на горах Пикуй и Шпица в Карпатах.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры предположили ряд версий, и несколько из них указали на "брокенское привидение". Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Сначала подумал о другом явлении, но похоже на призрака Брокена";

"Очень необычно такое видеть";

"Даже не знаю, если такое явление есть в природе, то оно очень редкое";

"Как будто похоже на очертания Христа или божества".

Ранее Фокус рассказывал, что камера сняла нападение "пылевого дьявола". Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда жительница Сан-Антонио, США, оказалась внутри вихря, которого часто называют "пылевым дьяволом".

Впоследствии стало известно, как странное явление попало на камеру мужчины. Один пользователь Reddit находился на работе вблизи заброшенного электрощита на железной дороге, когда заметил невиданное световое явление.