Альпініст під час сходження зафіксував рідкісне явище природи: що кажуть науковці (відео)

Один альпініст підіймався до вершини гори, коли випадково помітив дивний феномен — інша вершина почала сяяти світлом. Ученим відоме явище, яке доволі рідко трапляється в природі.

Сам фанат гір впіймав кадри під час сходження на один з піків у неназваній гірській системі. Цей феномен чоловік записав на відео та розмістив у Reddit.

Ролик з явищем природи стало вірусним — набрало понад 43 тис. реакцій за кілька годин. На кадрах видно, як альпініст показує сонце з-за хмар, а потім повертає камеру.

На одній з сусідніх вершин видно, як довкола неї збирається щось схоже на інший відомий ефект — гало. Наблизивши зображення, чоловік показує, що там проглядається певна сутність.

Наразі автор ролика точно не повідомив, де та коли саме зняв ці кадри. У коментарях підозрюють, що це відео було зроблене під час сходження на одну з вершим Анд чи Гімалаїв у весняний період часу (між квітнем і червнем).

Відео дня

Що кажуть науковці

Найймовірнішим поясненням зафіксованого феномену може бути так званий "Брокенський привид". Його визначають як рідкісне оптичне явище в горах, коли спостерігач бачить свою тінь на поверхні хмар або туману в протилежному до Сонця напрямку

Сама тінь може здаватися дуже великою та бути оточена кольоровими кільцями, а також може рухатися. Вчені пов'язують це пов'язано з рухом хмарного шару та коливанням щільності хмар, повідомляє IFL Science.

Також повідомляло, що таке явище бачили на українських теренах. Зокрема відомо про фіксацію подібного фенмоену природи на горах Пікуй та Шпиця в Карпатах.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери припустили низку версій, і кілька з них вказали на "брокенського привида". Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Спочатку подумав про інше явище, але схоже на привида Брокена";

"Дуже незвично таке бачити";

"Навіть не знаю, якщо таке явище є в природі, то воно дуже рідкісне";

"Наче схоже на обриси Христа чи божества".

Раніше Фокус розповідав, що камера зняла напад "пилового диявола". Камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли мешканка Сан-Антоніо, США, опинилася всередині вихору, якого часто називають "пиловим дияволом".

Згодом стало відомо, як дивне явище потрапило на камеру чоловіка. Один користувач Reddit перебував на роботі поблизу покинутого електрощита на залізниці, коли помітив небачене світлове явище.