Оберталася на місці: камера нагляду зняла напад "пилового диявола" на жінку (відео)

Камера відеоспостереження зафіксувала момент, коли мешканка Сан-Антоніо, США, опинилася всередині вихору, якого часто називають "пиловим дияволом". Запис незвичайного явища зібрало мільйони переглядів у соціальних мережах.

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Вперше ролик з’явився у TikTok.

Леслі Холт розповідає, що звичайний робочий день у Сан-Антоніо, штат Техас, завершився для неї моторошною пригодою, яку вона запам’ятає до кінця життя.

"Я просто прямувала до своєї автівки, щоб поїхати додому після довгого дня на роботі. Раптом, як це часто буває у Техасі, здійнявся порив вітру. Спочатку я повернулася до нього спиною, сподіваючись перечекати, але майже миттєво стало зрозуміло, що це щось зовсім інше", — розповіла Холт.

Неконтрольоване явище

Ситуація розвивалася блискавично, заставши жінку зненацька.

"У мою сумку потрапило повітря, і я почала обертатися на місці! Потім відчула, як блузка задирається догори. Це було абсолютно неконтрольовано. Лише коли розвернулася і побачила, що вихор розсіюється, нарешті дійшло, в чому справа — я опинилася у самому епіцентрі пилового диявола!" — згадує пані Холт.

Ситуація розвивалася блискавично, заставши жінку зненацька Фото: TikTok

Під час інциденту американка розмовляла телефоном зі своїм чоловіком. "Боже мій! Моя сорочка злетіла! Треба спитати в менеджера, чи є у нас камера, яка знімає цю локацію! Це було щось неймовірне!" — вигукнула вона в слухавку.

Камера все зафіксувала

Повернувшись до офісу, Леслі виявила, що камера спостереження дійсно все зафіксувала. "Я й гадки не мала, що відео виявиться настільки дивовижним. Думала, що побачу просто невелику хмару пилу. Мушу визнати, було трохи боляче", — поділилася вона своїми враженнями.

З моменту публікації відео Леслі Холт зібрало понад 7,5 мільйонів переглядів.

Експерти пояснюють, що пилові дияволи формуються при особливих атмосферних умовах. Однак вчені значно менше часу приділяють вивченню цього явище, адже воно не таке руйнівне, як торнадо чи інші природні стихійні лиха.

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