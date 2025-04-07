Вращалась на месте: камера наблюдения сняла нападение "пылевого дьявола" на женщину (видео)

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда жительница Сан-Антонио, США, оказалась внутри вихря, которого часто называют "пылевым дьяволом". Запись необычного явления собрала миллионы просмотров в социальных сетях.

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Впервые ролик появился в TikTok.

Лесли Холт рассказывает, что обычный рабочий день в Сан-Антонио, штат Техас, завершился для нее жутким приключением, которое она запомнит до конца жизни.

"Я просто направлялась к своей машине, чтобы поехать домой после долгого дня на работе. Вдруг, как это часто бывает в Техасе, поднялся порыв ветра. Сначала я повернулась к нему спиной, надеясь переждать, но почти мгновенно стало понятно, что это что-то совсем другое", — рассказала Холт.

Неконтролируемое явление

Ситуация развивалась молниеносно, застав женщину врасплох.

"В мою сумку попал воздух, и я начала вращаться на месте! Потом почувствовала, как блузка задирается вверх. Это было абсолютно неконтролируемо. Только когда развернулась и увидела, что вихрь рассеивается, наконец дошло, в чем дело — я оказалась в самом эпицентре пылевого дьявола!" — вспоминает госпожа Холт.

Ситуация развивалась молниеносно, застав женщину врасплох Фото: TikTok

Во время инцидента американка разговаривала по телефону со своим мужем. "Боже мой! Моя рубашка слетела! Надо спросить у менеджера, есть ли у нас камера, которая снимает эту локацию! Это было что-то невероятное!" — воскликнула она в трубку.

Камера все зафиксировала

Вернувшись в офис, Лесли обнаружила, что камера наблюдения действительно все зафиксировала. "Я понятия не имела, что видео окажется настолько удивительным. Думала, что увижу просто небольшое облако пыли. Должна признать, было немного больно", — поделилась она своими впечатлениями.

С момента публикации видео Лесли Холт собрало более 7,5 миллиона просмотров.

Эксперты объясняют, что пылевые дьяволы формируются при особых атмосферных условиях. Однако ученые значительно меньше времени уделяют изучению этого явление, ведь оно не такое разрушительное, как торнадо или другие природные стихийные бедствия.

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Тем временем в Австралии жительница Нового Южного Уэльса сняла почти постапокалиптическую картину в продуктовом магазине городка Байрон-Бей. На кадрах — почти полностью пустые полки, красноречиво свидетельствующие о панике среди населения.