Покорил Эверест на лыжах и без кислорода: польский альпинист установил мировой рекорд (видео)

Польский альпинист Анджей Баргель стал первым человеком, который поднялся на Эверест и спустился с него на лыжах без использования дополнительного кислорода. Событие произошло в Непале на высоте 8 тысяч 849 метров.

Related video

Как сообщает Daily Mail, 37-летний смельчак достиг вершины мира в понедельник. После этого он успешно совершил лыжный спуск через ледник Кхумбу к базовому лагерю.

Анджей Баргель прокомментировал свой успех на вершине.

"Я на вершине самой высокой горы в мире и собираюсь спуститься с нее на лыжах", — заявил он.

Анджей Баргель Фото: Скриншот

Альпинист поднялся на Эверест без использования кислородных баллонов. Этот подвиг удалось повторить лишь примерно 200 людям из более 6 тысяч, которые покоряли вершину.

Детали спуска с Эвереста

Спуск начался в 15:00 по местному времени. Баргель осторожно прошел по слалому до второго лагеря на высоте 6 тысяч 400 метров. Там он остановился на ночь из-за темноты.

Во вторник утром альпинист продолжил путь и достиг базового лагеря на высоте 5 тысяч 364 метра. Общая продолжительность спуска составила около суток с перерывом на ночь.

Спуск на лыжах Фото: Скриншот

Особую сложность составляло прохождение через "зону смерти". Этот участок находится на высоте более 8 тысяч метров, где воздух содержит лишь треть обычного кислорода.

Баргель провел в этой зоне 16 часов из-за сильного снегопада.

Опасная зона Фото: Скриншот

"Это невероятно высоко. Вы должны быть хорошо подготовлены, чтобы иметь возможность функционировать в течение 16 часов на высоте более 8000 м", — пояснил он.

Критическим этапом был спуск через ледопад Кумбу. Этот лабиринт из ледяных трещин и снежных мостов имеет длину 2,57 километра.

Спуск с Эвереста

Преодолеть ледопад помог дрон, которым управлял брат альпиниста. Это позволило обойтись без веревок и не снимать лыжи.

"Я знал, что сложные осенние условия и прокладывание маршрута спуска через ледник Кхумбу будут самым большим вызовом, с которым я когда-либо столкнусь", — отметил Баргель.

Польский премьер-министр Дональд Туск высоко оценил подвиг соотечественника.

"Небо — это граница? Не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с горы Эверест", — написал он.

Дональд Туск высоко оценил подвиг соотечественника Фото: Скриншот

Эта попытка стала для Баргеля третьей. В 2019 году препятствием стала ледяная глыба, а в 2022 — сильный ветер.

Альпинист имеет амбициозную цель — спуститься на лыжах со всех 14 самых высоких вершин мира. Сейчас он уже покорил шесть из них, включая К2 в 2018 году.

Напомним, что Эверест является самой высокой точкой Земли с высотой 8 тысяч 849 метров. Как сообщалось ранее, каждый год тысячи альпинистов пытаются покорить эту вершину, но лишь часть из них достигает успеха.

Как сообщал Фокус, молодая альпинистка едва не погибла на Эвересте и чудом выжила в "зоне смерти".

Фокус также писал, что Непал предлагает бесплатное восхождение на 97 гор.