Підкорив Еверест на лижах та без кисню: польський альпініст встановив світовий рекорд (відео)

Польський альпініст Анджей Баргель став першою людиною, яка піднялася на Еверест та спустилася з нього на лижах без використання додаткового кисню. Подій відбулася у Непалі на висоті 8 тисяч 849 метрів.

Як повідомляє Daily Mail, 37-річний сміливець досяг вершини світу в понеділок. Після цього він успішно здійснив лижний спуск через льодовик Кхумбу до базового табору.

Анджей Баргель прокоментував свій успіх на вершині.

"Я на вершині найвищої гори у світі й збираюся спуститися з неї на лижах", – заявив він.

Альпініст піднявся на Еверест без використання кисневих балонів. Цей подвиг вдалося повторити лише приблизно 200 людям з понад 6 тисяч, які підкорювали вершину.

Деталі спуску з Евересту

Спуск розпочався о 15:00 за місцевим часом. Баргель обережно пройшов слаломом до другого табору на висоті 6 тисяч 400 метрів. Там він зупинився на ніч через темряву.

У вівторок вранці альпініст продовжив шлях та досяг базового табору на висоті 5 тисяч 364 метри. Загальна тривалість спуску склала близько доби з перервою на ніч.

Особливу складність становило проходження через "зону смерті". Ця ділянка знаходиться на висоті понад 8 тисяч метрів, де повітря містить лише третину звичайного кисню.

Баргель провів у цій зоні 16 годин через сильний снігопад.

"Це неймовірно високо. Ви повинні бути добре підготовлені, щоб мати змогу функціонувати протягом 16 годин на висоті понад 8000 м", – пояснив він.

Критичним етапом був спуск через льодопад Кумбу. Цей лабіринт з крижаних тріщин та снігових мостів має довжину 2,57 кілометра.

Спуск з Евересту

Подолати льодопад допіг дрон, яким керував брат альпініста. Це дозволило обійтися без мотузок та не знімати лижі.

"Я знав, що складні осінні умови та прокладання маршруту спуску через льодовик Кхумбу будуть найбільшим викликом, з яким я коли-небудь зіткнуся", – зазначив Баргель.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск високо оцінив подвиг співвітчизника.

"Небо — це межа? Не для поляків! Анджей Баргель щойно спустився на лижах з гори Еверест", – написав він.

Ця спроба стала для Баргеля третьою. У 2019 році перешкодою стала крижана брила, а у 2022 – сильний вітер.

Альпініст має амбітну мету – спуститися на лижах з усіх 14 найвищих вершин світу. Наразі він уже підкорив шість з них, включаючи К2 у 2018 році.

Нагадаємо, що Еверест є найвищою точкою Землі з висотою 8 тисяч 849 метрів. Як повідомлялося раніше, щороку тисячі альпіністів намагаються підкорити цю вершину, але лише частина з них досягає успіху.

