Одна из семи старейшин мира: лемуру Шелли исполнилось 30 лет

В зоопарке Блэкпула отметили 30-летие находящегося под угрозой исчезновения рыжего вари, лемура, считающегося одним из старейших в мире.

Шелли, которой сегодня исполняется 30 лет, считается старейшей представительницей своего вида в Великобритании и седьмой старейшей в мире, пишет Daily Mail.

Шелли подарили торт и сделали праздничное фото Фото: Соцсети

Шелли подарили праздничный торт из любимых фруктов. Рыжие вари классифицируются в Красной книге как находящиеся под угрозой исчезновения, и их популяции продолжают сокращаться.

На своей родине, Мадагаскаре, лемуры живут от 15 до 20 лет, Шелли в неволе прожила гораздо больше.

Тщательно подобранный рацион питания, безопасные условия содержания и квалифицированный уход со стороны смотрителей и ветеринарного персонала — все это факторы, способствующие долгой жизни лемуров, содержащихся в неволе.

Відео дня

Люк Миннс, руководитель отдела в зоопарке Блэкпула, сказал: "Шелли — невероятно особенное животное, и достижение ею 30-летнего возраста — огромная веха не только для нас, но и для всего вида в целом".

Шелли — не первое животное, дожившее до внушительного возраста, будучи обитателем Блэкпульского зоопарка.

Дарвин, гигантская черепаха породы Альдабра, пользовавшаяся огромной популярностью и являвшаяся самым долгоживущим обитателем Блэкпульского зоопарка, дожила до 105 лет .

Черепаха пережила две мировые войны и две глобальные пандемии, прежде чем скончалась, о чем сообщили "крайне опечаленные" сотрудники в 2022 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что некоторые виды на Земле могут жить сотни лет, но есть те, которые могут жить более двух тысяч лет. Обитают они в основном в океанах, но есть и наземное животное, которое живет уже почти 200 лет.

Черепаха Джонатан, которому уже 193 года, и который встречался с королевой Елизаветой и ее матерью, недавно оказался втянут в финансовую аферу о которой даже не подозревал.