Одна із семи старійшин світу: лемуру Шеллі виповнилося 30 років

У зоопарку Блекпула відзначили 30-річчя рудого варі, лемура, який перебуває під загрозою зникнення, лемура, що вважається одним із найстаріших у світі.

Шеллі, якій сьогодні виповнюється 30 років, вважається найстарішою представницею свого виду у Великій Британії та сьомою найстарішою у світі, пише Daily Mail.

Шеллі подарували торт і зробили святкове фото

Шеллі подарували святковий торт з улюблених фруктів. Руді варі класифікуються в Червоній книзі як такі, що перебувають під загрозою зникнення, і їхні популяції продовжують скорочуватися.

На своїй батьківщині, Мадагаскарі, лемури живуть від 15 до 20 років, Шеллі в неволі прожила набагато більше.

Ретельно підібраний раціон харчування, безпечні умови утримання та кваліфікований догляд з боку доглядачів і ветеринарного персоналу — все це фактори, що сприяють довгому життю лемурів, яких утримують у неволі.

Люк Міннс, керівник відділу в зоопарку Блекпула, сказав: "Шеллі — неймовірно особлива тварина, і досягнення нею 30-річного віку — величезна віха не тільки для нас, а й для всього виду загалом".

Шеллі — не перша тварина, яка дожила до значного віку, будучи мешканцем Блекпульського зоопарку.

Дарвін, гігантська черепаха породи Альдабра, яка користувалася величезною популярністю і була найдовгоживучішим мешканцем Блекпульського зоопарку, дожила до 105 років.

Черепаха пережила дві світові війни і дві глобальні пандемії, перш ніж померла, про що повідомили "вкрай засмучені" співробітники 2022 року.

