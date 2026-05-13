Лучшее шоу в его жизни: в соцсети обсуждают реакцию кота на стаю птиц
Журналист турецкого издания опубликовал видео со своим домашним питомцем, который был очень впечатлен полетом птичек за окном.
Контент-менеджер издания Bulvar Medya поделилась моментом, когда ее кот у окна любовался огромной стаей птиц за окном.
Видео опубликовали в соцсетях, где оно собрало более 250 тысяч просмотров и сотни лайков.
Комментаторы отметили, что "одно из самых красивых зрелищ, которое кошка когда-либо могла увидеть".
А другие предположили, что питомец был поражен обилием потенциальной еды, которая оказалась так рядом.
