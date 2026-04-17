Самый ученый кот в мире: в Оксфорде работает необычный сотрудник по кличке Исси

Кот по имени Исамбард Киттен Брунель, также известный как Исси, каждый день ездит на автобусе в библиотеку вместе со своей хозяйкой Джейми Фишвик-Форд. И поддерживает студентов во время учебы.

Джейми, библиотекарь в колледже Леди Маргарет Холл при Оксфордском университете, начала приводить на работу своего кота Исси еще шесть лет назад, пишет Daily Mail.

Кот Исси стал символом Оксфорда

Кот не свободно разгуливает по территории колледжа или библиотеки, он выходит из своего кабинета только для того, чтобы его погладили или чтобы погулять на свежем воздухе.

"Он пользуется большой популярностью у студентов, и ему определенно нравится, когда они его любят. Некоторые студенты приходят к нему несколько раз в неделю", — сказала она.

Исамбард Киттен Брунель стал так популярен, что многие даже приводят родственников для знакомства. И он стал неофициальным талисманом Оксфорда, появляясь на плакатах и наклейках.

После того как Джейми завела Исси в сентябре 2019 года, она сразу же начала брать его с собой на работу, несмотря на то, что в колледже "очень любят собак".

На гербе колледжа Леди Маргарет Холл при Оксфордском университете изображены две собаки, поскольку он был основан епископом Талботом, а Талбот — это разновидность средневековой охотничьей собаки.

"В колледже действовало правило, разрешающее приводить собак на работу, при условии, что они большую часть времени находились в вашем кабинете и вы получали разрешение от всех остальных сотрудников, в кабинеты которых они заходили", — рассказала Джейми. Но она больше любит котов, так что стала брать с собой на работу Исси. Она специально завела кота породы лесной сибирский, так как они гипоаллергенны. Но кот еще и оказался отличным психологом.

Кот ходит на работу каждый день

"Его используют в качестве неофициального животного, оказывающего помощь нуждающимся, и он очень чуткий. Он всегда очень дружелюбный и спокойный, но становится еще спокойнее, когда кто-то расстроен или плачет. К нему несколько раз приходили люди в слезах после того, как случайно удалили свои диссертации или что-то подобное", — объяснил Джейми.

Кроме библиотеки Оксфорда Исамбард Киттен Брунель также посещает местный паб и даже заходит в гости в другие колледжи, чтобы порадовать и тамошних студентов.

