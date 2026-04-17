Найвченіший кіт у світі: в Оксфорді працює незвичайний співробітник на прізвисько Іссі

Кіт на ім'я Ісамбард Кіттен Брунель, також відомий як Іссі, щодня їздить автобусом до бібліотеки разом зі своєю господинею Джеймі Фішвік-Форд. І підтримує студентів під час навчання.

Джеймі, бібліотекарка в коледжі Леді Маргарет Голл при Оксфордському університеті, почала приводити на роботу свого кота Іссі ще шість років тому, пише Daily Mail.

Кіт Іссі став символом Оксфорда

Кіт не вільно розгулює територією коледжу або бібліотеки, він виходить зі свого кабінету тільки для того, щоб його погладили або щоб погуляти на свіжому повітрі.

"Він користується великою популярністю у студентів, і йому безумовно подобається, коли вони його люблять. Деякі студенти приходять до нього кілька разів на тиждень", — сказала вона.

Ісамбард Кіттен Брунель став таким популярним, що багато хто навіть приводить родичів для знайомства. І він став неофіційним талісманом Оксфорда, з'являючись на плакатах і наклейках.

Після того як Джеймі завела Іссі у вересні 2019 року, вона одразу ж почала брати його з собою на роботу, незважаючи на те, що в коледжі "дуже люблять собак".

На гербі коледжу Леді Маргарет Голл при Оксфордському університеті зображено двох собак, оскільки він був заснований єпископом Талботом, а Талбот — це різновид середньовічного мисливського собаки.

"У коледжі діяло правило, що дозволяло приводити собак на роботу, за умови, що вони більшу частину часу перебували у вашому кабінеті і ви отримували дозвіл від усіх інших співробітників, у кабінети яких вони заходили", — розповіла Джеймі. Але вона більше любить котів, тож стала брати з собою на роботу Іссі. Вона спеціально завела кота породи лісовий сибірський, оскільки вони гіпоалергенні. Але кіт ще й виявився чудовим психологом.

Кіт ходить на роботу щодня

"Його використовують як неофіційну тварину, що надає допомогу нужденним, і він дуже чуйний. Він завжди дуже доброзичливий і спокійний, але стає ще спокійнішим, коли хтось засмучений або плаче. До нього кілька разів приходили люди в сльозах після того, як випадково видалили свої дисертації або щось подібне", — пояснив Джеймі.

Окрім бібліотеки Оксфорда, Ісамбард Кіттен Брунель також відвідує місцевий паб і навіть заходить у гості до інших коледжів, щоб потішити і тамтешніх студентів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, які речі дратують котів. Наприклад, котикам не подобаються гучні звуки і сильні запахи.

А в Таїланді стала популярною студія йоги з цуценятами і кошенятами.