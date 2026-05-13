Найкраще шоу в його житті: у соцмережі обговорюють реакцію кота на зграю птахів
Журналіст турецького видання опублікував відео зі своїм домашнім улюбленцем, який був дуже вражений польотом пташок за вікном.
Контент-менеджер видання Bulvar Medya поділилася моментом, коли її кіт біля вікна милувався величезною зграєю птахів за вікном.
Відео опублікували в соцмережах, де воно зібрало понад 250 тисяч переглядів і сотні лайків.
Коментатори зазначили, що "одне з найкрасивіших видовищ, яке кішка коли-небудь могла побачити".
А інші припустили, що вихованець був вражений великою кількістю потенційної їжі, яка опинилася так поруч.
