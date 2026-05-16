"Последний удар был личным": лошадь эффектно проучила наглого ковбоя на родео (видео)

В Бразилии местный всадник решил на празднике родео эффектно оседлать скакуна для благосклонности зрителей. Однако конь не оценил такого рвения мужчины и очень быстро решил проучить наглеца.

Животное быстро начало сбрасывать верховца, а затем — ударило копытом в бедро в ответ на рвение бразильца. Видео с курьезным инцидентом разместили на одном из форумов в Reddit.

Сообщение быстро стало популярным — набрало более 13 тысяч реакций и несколько сотен комментариев. На ролике видно, как ездок садится на лошадь и ждет команды начать шоу, но животное после команды резко прыгнуло и начало бежать.

"Последний удар был личным", — говорится в подписи к видео.

Буквально через несколько секунд стало ясно, что лошадь "побеждает": она прыгнула на спину, прижав бедного всадника. Когда животное поднимали на свои четыре копыта, то он решил показательно дать "порку" мужчине, ударив его по бедру.

Відео дня

Сейчас точно известно, что ролик был снят между апрелем и маем этого года в Бразилии во время праздника родео. Точные время и место локации съемки автор публикации не указал.

Реакция пользователей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи откровенно смеялись и хохотали над "ковбоем". Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Большинство лошадей просто пытаются убежать, но эта лошадь явно знала, что за тип перед ней";

"Лошадь победила";

"Этот обратный бросок через себя был просто шикарный";

"Жаль, что лошадь не успела еще несколько раз хорошенько врезать, если честно";

"Если бы все животные имели шанс ответить своим обидчикам!";

"Ковбои", участвующие в родео, заслуживают этого и похуже. Позорное зрелище".

Ранее Фокус сообщал о неожиданных умственных способностях лошадей. Ранее ученые считали, что лошади лишь реагируют на раздражители в определенный момент, но новые тесты показывают, что животные осознают последствия и результаты своих действий.

Впоследствии стало известно, почему лошади могут свистеть и петь одновременно. Ученые выяснили, что двойное образование звуков развилось для того, чтобы лошади могли передавать более одного сообщения в одном ржании.