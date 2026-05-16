"Останній удар був особистим": кінь ефектно провчив нахабного ковбоя на родео (відео)

У Бразилії місцевий вершник вирішив на святі родео ефектно осідлати скакуна для прихильності глядачів. Однак кінь не оцінив такого завзяття чоловіка та дуже швидко вирішив провчити нахабу.

Тварина швидко почала скидувати верхівця, а потім — ударила копитом у стегно у відповідь на завзяття бразильця. Відео з курйозним інцидентом розмістили на одному з форумів у Reddit.

Повідомлення швидко стало популярним — набрало понад 13 тисяч реакцій та кілька сотень коментарів. На ролику видно, як їздець сідає на коня та чекає команди почати шоу, та тварина після команди різко стрибнула та почала бігти.

"Останній удар був особистим", — йдеться в підписі до відео.

Буквально за кілька секунд стало ясно, що кінь "перемагає": він стрибнув на спину, притиснувши бідолашного вершника. Коли тварину підіймали на свої чотири копита, то він вирішив показово дати "прочуханки" чоловіку, вдаривши його по стегну.

Наразі точно відомо, що ролик було зняти між квітнем і травнем цього року в Бразилії під час свята родео. Точні час і місце локації зйомки автор публікації не вказав.

Реакція користувачів

У коментарях до вірусного ролика, юзери відверто глузували та реготали з "ковбоя". Найбільше схвалення отримали наступні репліки:

"Більшість коней просто намагаються втекти, але цей кінь явно знав, що за тип перед ним";

"Кінь переміг";

"Цей зворотній кидок через себе був просто шикарний";

"Шкода, що кінь не встиг ще кілька разів добряче врізати, якщо чесно";

"Якби всі тварини мали шанс відповісти своїм кривдникам!";

"Ковбої", які беруть участь у родео, заслуговують на це і гірше. Ганебне видовище".

Раніше Фокус повідомляв про неочікувані розумові здібності коней. Раніше вчені вважали, що коні лише реагують на подразники в певний момент, але нові тести показують, що тварини усвідомлюють наслідки та результати своїх дій.

Згодом стало відомо, чому коні можуть свистіти і співати одночасно. Вчені з'ясували, що подвійне утворення звуків розвинулося для того, щоб коні могли передавати більше одного повідомлення в одному іржанні.