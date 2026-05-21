274 альпиниста одновременно покорили Эверест: рекордное восхождение со стороны Непала

21 мая 2026 года в Непале установили новый мировой рекорд по количеству альпинистов, которые взошли на Эверест в течение одного дня, рассказало агентство Reuters. На момент публикации было известно о 274 человека, которые покорили самую высокую на Земле гору, и это количество может возрасти, потому что не все участники успели появиться в базовом лагере.

Предыдущий рекорд восхождения на Эверест зафиксировали в 2019 году, говорится в материале. Тогда речь шла о 223 альпинистах, но сегодня рекорд превысили на 51 человека, написало медиа со ссылкой на представителя Ассоциации операторов экспедиций Непала. Подъем на самую высокую вершину возможен только с непальского склона, а второй, тибетский, заблокирован китайскими властями. В статье отмечается, что подобные толпы на пути к вершине — это опасно, потому что растет количество смертельных случаев.

Выяснилось, что предыдущий рекорд установили 22 мая 2022 года — речь шла о 223 альпинистах, которые подняли со стороны Непала. На следующий день, 23 мая, в книге рекордов Гиннеса зафиксировали еще один рекорд — 354 альпиниста, которые подняли на вершину со стороны Непала и со стороны Тибета. В 2026 году Китай не выдал одного такого разрешения, поэтому сегодня обновили достижение для западного маршрута, говорится в статье.

Відео дня

"Это самое большое количество альпинистов за один день на данный момент", — привело медиа слова представителя туристической ассоциации.

Между тем медиа получило комментарий представителя Департамента туризма Непала, который пояснил, что официально рекорд еще не зарегистрировали. По его словам, сначала подождут, пока все люди вернутся, предоставят соответствующие фото, другие доказательства, получат соответствующий сертификат, и только тогда "подтвердят цифры".

В 2026 году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, написало Reuters. При этом журналисты привели мнение экспертов по альпинизму, которые критикуют правительство этой страны. По их мнению, чиновники пытаются как можно больше заработать на альпинистах, которые тем временем рискуют погибнуть из-за пробок, очередей и других неприятностей. С другой стороны, представитель отметил, что в Альпах на вершину горы Цугшпитце (2 962, самая высокая гора Германии) за день поднимаются по 4 тыс. человек, и никому от этого нет вреда.

Восхождение на Эверест — детали

Эверест (Джомолунгма) — самая высокая гора планеты, которая возвышается над уровнем моря на высоту 8 849 м. Альпинисты из разных стран пытаются покорить вершину, при этом процесс восхождения происходит в несколько этапов и с помощью специальных проводников — шерпов. Из-за сложного рельефа и сложных погодных условий на Эвересте погибает по 5-10 человек в год. Из-за серии трагических случаев правительство Непала ограничило доступ всех желающих: теперь это стоит 15 тыс. долл., а перед этим человек должен доказать, что покорил хотя бы одну вершину 7 000 м.

Отметим, 23 мая 2024 года Фокус писал об инцидентах во время восхождения на Эверест. Согласно данным медиа, на горе образовалась многокилометровая пробка, и это было опасно, потому что у людей есть только светлое время суток, чтобы подняться на вершину.

Напоминаем, на портале Live Science рассказали, будет ли Эверест и в дальнейшем оставаться самой высокой точкой мира, или все может измениться.