274 альпіністи одночасно підкорили Еверест: рекордне сходження з боку Непалу

21 травня 2026 року у Непалі встановили новий світовий рекорд за кількістю альпіністів, які зійшли на Еверест протягом одного дня, розповіло агентство Reuters. На момент публікації було відомо про 274 людини, які скорили найвищу на Землі гору, і ця кількість може зрости, бо не усі учасники встигли з'явитись у базовому таборі.

Попередній рекорд сходження на Еверест зафіксували у 2019 році, ідеться у матеріалі. Тоді ішлося про 223 альпіністи, але сьогодні рекорд перевищили на 51 людину, написало медіа з посиланням на представника Асоціації операторів експедицій Непалу, яка організувала подію. Підйом на найвищу вершину можливий лише з непальського схилу, а другий, тибетський, заблокований китайською владою. У статті наголошується, що подібні натовпи на шляху до вершини — це небезпечно, тому що зростає кількість смертельних випадків.

З'ясувалось, що попередній рекорд встановили 22 травня 2022 року — ішлося про 223 альпіністи, які підняли з боку Непалу. Наступного дня, 23 травня, у книзі рекордів Гіннеса зафіксували ще один рекорд — 354 альпіністи, які підняли на вершину з боку Непалу та з боку Тібету. У 2026 році Китай не видав одного такого дозволу, тому сьогодні оновили досягнення для західного маршруту, ідеться у статті.

Відео дня

"Це найбільша кількість альпіністів за один день на цей момент", — навело медіа слова представника туристичної асоціації.

Тим часом медіа отримало коментар представника Департаменту туризму Непалу, який пояснив, що офіційно рекорд ще не зареєстрували. З його слів, спершу зачекають, поки усі люди повернуться, нададуть відповідні фото, інші докази, отримають відповідний сертифікат, і лише тоді "підтвердять цифри".

У 2026 році Непал видав 494 дозволи на сходження на Еверест, написало Reuters. При цьому журналісти навели думку експертів з альпінізму, які критикують уряд цієї країни. На їхню думку, урядовці намагаються якнайбільше заробити на альпіністах, які тим часом ризикують загинути через затори, черги та інші неприємності. З іншого боку, представник зауважив, що в Альпах на вершину гори Цугшпітце (2 962, найвища гора Німеччини) за день підіймаються по 4 тис. осіб, і нікому від цього немає шкоди.

Сходження на Еверест — деталі

Еверест (Джомолунгма) — найвища гора планети, яка здіймається над рівнем моря на висоту 8 849 м. Альпіністи з різних країн намагаються скорити вершину, при цьому процес сходження відбувається в кілька етапів та за допомогою спеціальних провідників — шерпів. Через складний рельєф та складні погодні умови на Евересті гине по 5-10 осіб на рік. Через серію трагічних випадків уряд Непалу обмежив доступ усіх охочих: тепер це коштує 15 тис. дол., а перед цим людина має довести, що підкорила хоча б одну вершину 7 000 м.

Зазначимо, 23 травня 2024 року Фокус писав про інциденти під час сходження на Еверест. Згідно з даними медіа, на горі утворився кількакілометровий затор, і це було небезпечно, бо у людей є лише світла пора доби, щоб піднятись на вершину.

Нагадуємо, на порталі Live Science розповіли, чи Еверест й надалі залишатиметься найвищою точкою світу, чи все може змінитись.