В Австрии самолет в воздухе протаранил женщину на параплане: как ей удалось выжить (видео)

В Австрии экскурсионный самолет столкнулся в воздухе с парапланисткой, задев купол параплана, из-за чего женщина стремительно начала падать вниз.

Ей удалось спастись исключительно благодаря запасному парашюту, пишет New York Post.

Сама парапланистка Сабрина обнародовала видео, на котором она летала вблизи горы Шмиттенхе, что на севере Австрии. И вдруг небольшой экскурсионный самолет протаранил ее параплан — буквально в нескольких сантиметрах от ее головы.

На кадрах видно, как она кричит, когда начинает терять контроль, отчаянно пытаясь развернуть аварийный парашют. Купол параплана разорвался пополам после удара.

Чудом ей удалось выпутаться из веревок и развернуть аварийный парашют. После этого она имела довольно жесткое приземление, о чем свидетельствует ее громкий стон на видео.

По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, опытную парапланестку впоследствии подобрал полицейский вертолет и доставил в местный аэропорт.

"Я до сих пор не могу поверить, что сижу здесь и пишу это — и что, кроме нескольких неприятных синяков и общих ушибов, ничего серьезного не произошло", — отметила Сабрина.

По словам представителей властей, самолет для обзорных полетов, которым управлял 28-летний мужчина, смог безопасно приземлиться в аэропорту Целль-ам-Зее.

Пилот заявил, что избежать столкновения с парапланом было невозможно.

