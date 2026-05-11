В США запустили так называемую систему раннего предупреждения апокалипсиса, которая анализирует полеты частных джетов миллиардеров и присылает сигналы о подозрительной активности.

В Соединенных Штатах создали необычную систему оповещения о возможном глобальном катаклизме, которая отслеживает полеты частных самолетов миллиардеров и посылает сигнал, если бизнес-джеты массово начнут покидать крупные города. Об этом изобретении художника и программиста Кайла Макдональда пишет The Washington Post.

Система раннего предупреждения об апокалипсисе — как она работает

Автор проекта назвал его Apocalypse Early Warning System. Идея базируется на предположении, что сверхбогатые люди могут получить информацию о глобальной угрозе раньше других и попытаются эвакуироваться в бункеры или изолированные поместья.

Система анализирует открытые данные о полетах частных и чартерных самолетов в реальном времени. Если количество рейсов резко превышает привычный уровень, сервис повышает "уровень опасности" по шкале от 1 до 5 и может отправлять пользователям предупреждения по электронной почте или SMS.

По словам Макдональда, его проект сочетает юмор, социальную критику и тревогу из-за глобальной нестабильности.

"Я хочу, чтобы люди увидели иронию ситуации — борьбу между ультрабогатыми и обычными людьми", — пояснил автор.

Кризис на фоне войны в Иране

Идея слежки за самолетами появилась на фоне войны США против Ирана

Макдональд рассказал, что задумал систему после обострения войны вокруг Ирана и роста опасений относительно возможного ядерного конфликта.

По его мнению, если самые богатые люди мира начнут экстренно покидать мегаполисы, это может быть сигналом и для других.

Проект также отражает растущее недоверие общества к миллиардерам и технологическим элитам. В США, по данным Федеральной резервной системы, 1% самых богатых граждан контролирует почти треть всего состояния страны, тогда как нижняя половина населения владеет лишь 2,5% богатства.

Бункеры миллиардеров и страх перед катастрофами

Тему "апокалиптической подготовки" богачей ранее описывал писатель и документалист Дуглас Рашкофф в книге "Survival of the Richest" ("Выживает самый богатый" — ред.). Он утверждал, что часть технологических магнатов действительно вкладывает средства в защищенные комплексы, автономные хранилища и системы выживания.

Рашкофф также считает, что подобные проекты скорее демонстрируют панику среди элит, чем реальную готовность к концу света.

"Как они собираются платить охранникам, когда их биткоины потеряют ценность?" — иронизирует исследователь.

Известно ли, кто владелец самолета?

Макдональд отмечает, что его система не публикует персональные данные пассажиров или владельцев самолетов. В то же время сам факт отслеживания частных джетов уже давно вызывает недовольство среди миллиардеров.

В частности Илон Маск в 2022 году заблокировал в соцсети X аккаунт студента, который публиковал маршруты его частного самолета.

Сам автор говорит, что хочет показать людям: даже с помощью открытых данных можно анализировать поведение влиятельных лиц и замечать закономерности, которые обычно остаются незаметными.

Напомним, о кризисе, в частности нефтяном, сообщил премьер Индии Нарендра Моди. Он призвал граждан страны к экономии топлива и ограничению расходов на фоне резкого роста цен на нефть из-за войны вокруг Ирана.