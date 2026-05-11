У США запустили так звану систему раннього попередження апокаліпсису, яка аналізує польоти приватних джетів мільярдерів і надсилає сигнали про підозрілу активність.

У Сполучених Штатах створили незвичну систему сповіщення про можливий глобальний катаклізм, яка відстежує польоти приватних літаків мільярдерів і надсилає сигнал, якщо бізнес-джети масово почнуть залишати великі міста. Про цей винахід художника і програміста Кайла Макдональда пише The Washington Post.

Система раннього попередження про апокаліпсис — як вона працює

Автор проєкту назвав його Apocalypse Early Warning System. Ідея базується на припущенні, що надзаможні люди можуть отримати інформацію про глобальну загрозу раніше за інших та спробують евакуюватися до бункерів або ізольованих маєтків.

Система аналізує відкриті дані про польоти приватних і чартерних літаків у реальному часі. Якщо кількість рейсів різко перевищує звичний рівень, сервіс підвищує "рівень небезпеки" за шкалою від 1 до 5 та може надсилати користувачам попередження електронною поштою або SMS.

Відео дня

За словами Макдональда, його проєкт поєднує гумор, соціальну критику та тривогу через глобальну нестабільність.

"Я хочу, щоб люди побачили іронію ситуації — боротьбу між ультрабагатими та звичайними людьми", — пояснив автор.

Криза на тлі війни в Ірані Фото: Ілюстративне фото

Ідея стеження за літаками з’явилася на тлі війни США проти Ірану

Макдональд розповів, що задумав систему після загострення війни навколо Ірану та зростання побоювань щодо можливого ядерного конфлікту.

На його думку, якщо найбагатші люди світу почнуть екстрено залишати мегаполіси, це може бути сигналом і для інших.

Проєкт також відображає дедалі більшу недовіру суспільства до мільярдерів та технологічних еліт. У США, за даними Федеральної резервної системи, 1% найбагатших громадян контролює майже третину всіх статків країни, тоді як нижня половина населення володіє лише 2,5% багатства.

Бункери мільярдерів і страх перед катастрофами

Тему "апокаліптичної підготовки" багатіїв раніше описував письменник і документаліст Дуглас Рашкофф у книзі "Survival of the Richest" ("Виживає найбагатший" — ред.). Він стверджував, що частина технологічних магнатів справді вкладає кошти у захищені комплекси, автономні сховища та системи виживання.

Опитування Чим продовжиться війна США та Ізраїлю з Іраном? Опитування відкрите до Переросте у повномасштабну регіональну війну з участю США, з сухопутними бойовими діями тощо Відбудеться обмежений обмін ударами та швидко затихне Режим КВІР піде на перемовини й погодиться обмежити ядерну та ракетну програми Почнеться внутрішнє повстання опозиції з можливим поваленням теократичного режиму Почнеться повстання курдів чи інших етнічних меншин Важко сказати Голосувати

Рашкофф також вважає, що подібні проєкти радше демонструють паніку серед еліт, ніж реальну готовність до кінця світу.

"Як вони збираються платити охоронцям, коли їхні біткоїни втратять цінність?" — іронізує дослідник.

Чи відомо, хто власник літака?

Макдональд наголошує, що його система не публікує персональні дані пасажирів чи власників літаків. Водночас сам факт відстеження приватних джетів уже давно викликає невдоволення серед мільярдерів.

Зокрема Ілон Маск 2022 року заблокував у соцмережі X акаунт студента, який публікував маршрути його приватного літака.

Сам автор каже, що хоче показати людям: навіть за допомогою відкритих даних можна аналізувати поведінку впливових осіб та помічати закономірності, які зазвичай залишаються непомітними.

Нагадаємо, про кризу, зокрема нафтову, повідомив прем’єр Індії Нарендра Моді. Він закликав громадян країни до економії пального та обмеження витрат на тлі різкого зростання цін на нафту через війну навколо Ірану.