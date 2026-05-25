В Австрії літак у повітрі протаранив жінку на параплані: як їй вдалось вижити (відео)

В Австрії екскурсійний літак зіштовнухвся у повітрі з парапланісткою, зачепивши купол параплана, через що жінка стрімко почала падати донизу.

Їй вдалось врятуватись виключно завдяки запасному парашюту, пише New York Post.

Сама парапланістка Сабріна оприлюднила відео, на якому вона літала поблизу гори Шміттенхе, що на півночі Австрії. Аж раптом невеликий екскурсійний літак протаранив її параплан — буквально за кілька сантиметрів від її голови.

На кадрах видно, як вона кричить, коли починає втрачати контроль, відчайдушно намагаючись розгорнути аварійний парашют. Купол паралплану розірвався навпіл після удару.

Дивом їй вдалося виплутатися з мотузок і розгорнути аварійний парашют. Після цього вона мала доволе жорстке приземлення, про що свідчить її гучний стогін на відео.

Відео дня

За даними австрійської газети Kronen Zeitung, досвідчену парапланестку згодом підібрав поліцейський вертоліт і доставив до місцевого аеропорту.

"Я досі не можу повірити, що сиджу тут і пишу це — і що, крім кількох неприємних синців та загальних забоїв, нічого серйозного не сталося", — зазначила Сабріна.

За словами представників влади, літак для оглядових польотів, яким керував 28-річний чоловік, зміг безпечно приземлитися в аеропорту Целль-ам-Зее.

Пілот заявив, що уникнути зіткнення з парапланом було неможливо.

Нагадаємо, українець намагався вилетіти в Молдову на параплані.

Фокус також писав про те, що у США створили трекер за приватними літаками на випадок глобальної кризи.