"Корабль-призрак": пассажиров лодки озадачили загадочные 100-метровые фигуры в море — что это было (фото)

Группа британцев на лодке были обескуражены, когда увидели неизвестные очертания над морем, которые взялись вдруг ниоткуда. Очевидцы утверждают, будто загадочные столбы достигали высотой 100 метров.

Это произошло вблизи побережья города Корнуолл, когда несколько человек находились в лодке. Об инциденте рассказало издание The Sun.

На фотографиях, которые обнародовали в сети, видно гигантские фигуры, возвышающиеся над горизонтом. Когда очевидцы описывали явление, то упомянули о том, что объекты якобы меняли форму. При этом они были очень высокими, как показалось людям.

Туристическая компания St Ives Boats находилась в море, когда заметила это явление, во время экспедиции "морского сафари". Людей быстро успокоили: явление, которое им пришлось наблюдать, было лишь известной оптической иллюзией под названием фата-моргана.

"Было нереально видеть эти огромные "структуры" и странные атмосферные изменения, и мы с нашими пассажирами порой просто застывали от удивления", — описали эмоции от увиденного в компании.

Что такое фата-моргана?

Фата-моргана — явление, возникающее вследствие преломления световых лучей во время их прохождения от прохладного воздуха у поверхности земли к более теплому воздуху, находящемуся выше. Преломление световых лучей создает оптическую иллюзию. Именно из-за нее возникает ощущение, что объекты кажутся такими, которые будто бы зависают над землей.

Часто при таком явлении удаленные объекты отражаются по несколько раз, их размеры увеличиваются, а формы искривляются, напоминая замки или башни.

Само название явления происходит от итальянского "фея Моргана" — это персонажка средневековых легенд, которая обманывала путешественников призрачными видениями.

