"Корабель-привид": пасажирів човна спантеличили загадкові 100-метрові фігури у морі — що це було (фото)

Група британців на човні були збентежені, коли побачили невідомі обриси над морем, які взялися раптом нізвідки. Очевидці стверджують, ніби загадкові стовпи сягали висотою 100 метрів.

Це сталося поблизу узбережжя міста Корнуолл, коли кілька людей перебували у човні. Про інцидент розповіло видання The Sun.

На фотографіях, які оприлюднили у мережі, видно гігатські фігури, що височіють над горизонтом. Коли очевидці описували явище, то згадали про те, що об'єкти нібито змінювали форму. При цьому вони були дуже високими, як здалося людям.

Туристична компанія St Ives Boats перебувала в морі, коли помітила це явище, під час експедиції "морського сафарі". Людей швидко заспокоїли: явище, яке їм довелося спостерігати, було лише відомою оптичною ілюзією під назвою фата-моргана.

"Було нереально бачити ці величезні "структури" та дивні атмосферні зміни, і ми з нашими пасажирами часом просто застигали від подиву", — описали емоції від побаченого у компанії.

Що таке фата-моргана?

Фата-моргана — явище, що виникає внаслідок заломлення світлових променів під час їх проходження від прохолодного повітря біля поверхні землі до теплішого повітря, що знаходиться вище. Заломлення світлових променів створює оптичну ілюзію. Саме через неї виникає відчуття, що об’єкти здаються такими, які нібито зависають над землею.

Часто при такому явищі віддалені об'єкти відбиваються по кілька разів, їх розміри збільшуються, а форми викривляються, нагадуючи замки чи вежі.

Сама назва явища походить від італійського "фея Моргана" — це персонажка середньовічних легенд, яка обманювала мандрівників примарними видіннями.

