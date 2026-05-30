"Просто невероятно": женщина нашла одно из самых красивых мест в Зоне Смерти (фото)

Путешественница из США поделилась в сети находкой, которая остановила ее прямо на обочине дороги. Теперь об этом месте говорят в сети, которые узнали необычное место на фотографиях туристки.

Возвращаясь из Гранд-Каньона, женщина заметила на обочине дороги небольшую церковь, которой оказалась Часовня Святого Голубя в Форт-Вэлли (штат Аризона). Об этом женщина рассказала в своей заметке в Reddit.

"Это совершенно потрясающе со всех сторон. Я не могла поверить, что такое место просто стоит здесь, у дороги", — написала автор публикации.

Вид церкви снаружи в Грнад-Каньоне Фото: Reddit

На фото видно, что здание крошечное и незаметное снаружи: Но внутри открывается неожиданное: целую заднюю стену занимают окна, выходящие прямо на горы.

Интерьер внутри церкви Фото: Reddit

Часовня Святого Голубя до сих пор остается малоизвестной даже среди местных. Автор сообщения говорит, что это локация, которую стоит посетить тем, кто окажется в Большом Каньоне.

Відео дня

Вид на горы сквозь окна алтаря Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Пост с фотографиями быстро набрал тысячи просмотров. Пользователи признавались, что проезжали мимо десятки раз и ни разу не останавливались.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Просто нереально. Я там бывал разы и не видел этой церкви";

"Я там был дважды на свадьбе. Вид на горы через алтарь был просто великолепным";

"Церковь, как я помню, горела дважды за последние годы. Однако местные неравнодушные восстанавливали ее полностью";

"Я вообще здесь венчалась. Это — замечательная церковь и местность".

Ранее Фокус рассказывал о том, как незначительная ошибка уничтожила уникальный отель. Monte Palace на Азорских островах быстро стал символом роскоши, но владельцы заведения допустили вопиющий просчет.

Впоследствии стало известно, что блогер раскрыл тайну одного заброшенного дома. Исследователь заброшенных мест под ником Freaktography проник внутрь и зафиксировал то, что увидел.