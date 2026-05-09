Жемчужина у океана: как единственная незначительная ошибка уничтожила уникальный отель (фото, видео)

Отель Monte Palace на Азорских островах после открытия в 1989 году быстро стал символом роскоши и приглашал богатых потенциальных туристов. Однако владельцы заведения допустили вопиющую ошибку, и заведение прекратило работу.

Оказалось, что пятизвездочный отель с панорамным видом открыли в 1989 году, и через 18 месяцев он закрылся, превратившись в одно из самых известных заброшенных зданий Европы. Об этом рассказал один из посетителей заброшенной локации в Reddit.

В сети главной причиной провала чаще всего называют неудачное расположение и переоценку туристического потенциала Азоров. Пользователи Reddit пишут, что в то время на острова были нерегулярные авиарейсы, поэтому дорогой отель почти постоянно пустовал.

Внешний фасад отеля на Азорских островах Фото: Reddit

Многие вспоминают климатическую проблему: отель строили ради фантастического вида, но вершину горы часто накрывали густой туман, дождь и облака. Из-за этого туристы нередко просто не видели знаменитых озер, ради которых приезжали.

Стены бывшего отеля расписали вандалы Фото: Reddit

Официально причинами закрытия называли финансовые трудности, низкий поток гостей и изолированность локации. В тот период Азорские острова еще не были популярным туристическим направлением, а добраться до отеля было непросто из-за слабой инфраструктуры и удаленности от основных маршрутов.

После закрытия здание годами охраняли, но в 2011 году охрану убрали из-за недостатка финансирования. После этого отель начали разграблять и уничтожать вандалы: изнутри вынесли мебель, технику и даже лифты.

Лифты и интерьер вестибюля отеля Фото: Reddit

Сегодня Monte Palace остается культовым местом для урбан-исследователей и туристов, которые ищут "затерянные места". Несмотря на руины и граффити, здание до сих пор впечатляет масштабом и видом на Атлантику, а историю отеля часто называют примером амбициозного проекта, построенного "не в том месте и не в то время".

