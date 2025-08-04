Теперь здесь пустота: сталкер показал, как выглядит заброшенный супер-отель после закрытия (фото)

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Городскому исследователю и блогеру под ником Neo Adventures удалось попасть в закрытый отель и показать в каком состоянии находится комплекс, как это видно на его видео в Youtube.

Издание Mirror указывает, что в свое время The Reading Lake был местом, "наполненным жизнью и празднованиями": гости приезжали, чтобы отметить годовщины свадеб, танцевать на рождественских вечеринках и наслаждаться спокойными видами озера и спа-процедурами.

"Сегодня же это — пугающая тень прошлого, почти неузнаваемая после страшного пожара, который уничтожил здание десять лет назад. Считается, что возгорание, которое произошло 21 ноября 2015 года, началось в котельной, а затем стремительно распространилось на комнаты верхних этажей и крышу", — вспоминают одну из причин закрытия локации.

Тогда в результате инцидента жертв и пострадавших среди персонала и гостей не было. Но сильно поврежденный отель так и не вернул себе былую славу и окончательно закрылся, пустуя почти 10 лет.

Как показывает блогер Neo Adventures, в заброшенном и грязном здании до сих пор остались напоминания о том, каким приветливым оно когда-то было. Все еще подключен исправный холодильник с едой внутри.

В одном из шкафов исследователи наткнулись на устаревшие компьютеры, а латунные таблички на стенах показывают, как добраться до номеров. Некоторые комнаты выглядят так, будто готовы принимать гостей снова — на кроватях до сих пор есть матрасы, а удобные кресла для двоих стоят у стен. Кое-где даже сохранилось постельное белье.

В темном шкафу на полу стоят лампы, которые будто до сих пор ждут, чтобы их включили. Рядом с рестораном, который до сих пор имеет атмосферное освещение, кухня теперь погружена во мрак, однако осталась заполненной техникой, которой когда-то готовили завтраки — кофейные аппараты, большие сковородки, бутылки с маслом.

Сейчас восстановление отеля пока выглядит маловероятным, ведь сейчас нет никаких новых проектов или заявок по этому участку. При том, что номера отеля до сих пор рекламируются, хотя это, вероятно, просто ошибка. Журналисты обратились за комментарием к Millennium Hotels Group, но ответа не получили.

Известно, что отель не закрылся сразу после пожара и функционировал как минимум до 2018 года. Однако на тот момент опыт посещения был уже совсем не тот — часть здания оставалась закрытой для гостей.

"К сожалению, я помню этот отель в его лучшие времена. Персонал был вежливый, мне даже бесплатно предоставили номер люкс, потому что я был с двумя детьми. Но в целом отель был в плохом состоянии: в номере не работали лампочки, обои отклеивались, а с дверей местами не хватало частей. Душ пожелтел, и вода разбрызгивалась из трещин за лейкой. С балкона было видно закрытую, непригодную часть отеля", — рассказал один из посетителей, который был в заведении перед закрытием.

Ранее Фокус рассказывал, что мужчина нашел заброшенный курорт рядом с зоной отчуждения. Британец Люк Брэдберн случайно наткнулся на район заброшенных отелей в Японии, где все застывшее в 90-х осталось нетронутым более 30 лет.

Впоследствии стало известно о том, как туристы рассказали о странных явлениях в люксовом отеле. Отель Britannia в Манчестере известен благодаря своему люксовому сервису, но ряд посетителей рассказывают о паранормальными явлениях в нем.