"Время остановилось": мужчина нашел заброшенный курорт рядом с зоной отчуждения (фото)

После поездки в зону отчуждения Фукусимы британец Люк Брэдберн случайно наткнулся на район заброшенных отелей в Японии, где все застывшее в 90-х осталось нетронутым более 30 лет.

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Среди живописных пейзажей Японии скрывается поразительный и почти сюрреалистичный город-призрак — Кинугава-Онсэн, некогда процветающий курорт, ныне превращенный в безмолвное напоминание о прошлом. Об этом пишет Express.

Британский исследователь Люк Брэдберн, приехавший в страну восходящего солнца в начале 2024 года, наткнулся на этот забытый уголок страны совершенно случайно, во время поисков локаций неподалеку от зоны отчуждения Фукусимы.

Когда-то Кинугава-Онсэн, расположенный в городе Никко префектуры Тотиги, был популярным направлением для туристов, желающих окунуться в целебные воды природных горячих источников. Однако с начала 1990-х годов, после экономического кризиса в Японии, интерес к региону угас, а десятки отелей, один за другим, закрыли свои двери.

Особенно запомнились путешественнику традиционные японские ванны Фото: SWNS

Брэдберн провел в этом районе около 6 часов, исследуя руины, пробираясь через заросли, разрушенные лестницы и опасные обрывы. Он осмотрел не менее пяти-шести отелей из примерно двадцати, растянувшихся вдоль реки, у кромки живописного утеса. И то, что он там нашел, повергло его в изумление.

"Это было словно путешествие в капсулу времени. Внутри все оставалось нетронутым: игровые автоматы с игрушками, чучела животных в вестибюлях, напитки, пылящиеся на столах, а некоторые комнаты — будто просто ждали своих гостей", — вспоминает Люк.

Особенно запомнились путешественнику традиционные японские ванны и огромные чучела оленя и сокола, которые все еще величественно возвышались посреди заброшенных лобби. Несмотря на годы забвения, интерьеры в некоторых местах почти не изменились — стены стояли, мебель осталась на местах, а атмосфера напоминала сцену из постапокалиптического фильма.

Блогер осмотрел не менее пяти-шести отелей из примерно двадцати, растянувшихся вдоль реки Фото: SWNS

Причиной такой "заморозки" стало японское законодательство. Из-за строгости законов о собственности здания не сносят без разрешения владельцев. Если собственник умер и не оставил наследников, юридический тупик может длиться десятилетиями. Кроме того, по словам Брэдберна, низкий уровень преступности в Японии делает такие объекты менее подверженными разграблению.

Однако не все было столь безмятежно.

"Во многих местах полы проваливались, лестницы свисали, были участки, где идти дальше было попросту опасно. Это одновременно жутко, грустно и невероятно захватывающе. Ты буквально чувствуешь, как время остановилось", — признается он.

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