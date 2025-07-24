"Час зупинився": чоловік знайшов покинутий курорт поруч із зоною відчуження (фото)

Після поїздки в зону відчуження Фукусіми британець Люк Бредберн випадково натрапив на район занедбаних готелів у Японії, де все застигле в 90-х залишилося недоторканим понад 30 років.

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Серед мальовничих пейзажів Японії ховається разюче і майже сюрреалістичне місто-привид — Кінугава-Онсен, колись успішний курорт, нині перетворений на безмовне нагадування про минуле. Про це пише Express.

Британський дослідник Люк Бредберн, який приїхав до країни сонця, що сходить, на початку 2024 року, натрапив на цей забутий куточок країни абсолютно випадково, під час пошуків локацій неподалік від зони відчуження Фукусіми.

Колись Кінугава-Онсен, розташований у місті Нікко префектури Тотігі, був популярним напрямком для туристів, охочих зануритися в цілющі води природних гарячих джерел. Однак з початку 1990-х років, після економічної кризи в Японії, інтерес до регіону згас, а десятки готелів, один за одним, закрили свої двері.

Особливо запам'яталися мандрівникові традиційні японські ванни Фото: SWNS

Бредберн провів у цьому районі близько 6 годин, досліджуючи руїни, пробираючись через зарості, зруйновані сходи і небезпечні обриви. Він оглянув щонайменше п'ять-шість готелів із приблизно двадцяти, що розтягнулися вздовж річки, біля кромки мальовничої скелі. І те, що він там знайшов, здивувало його.

"Це була немов подорож у капсулу часу. Всередині все залишалося недоторканим: ігрові автомати з іграшками, опудала тварин у вестибюлях, напої, що припадали пилом на столах, а деякі кімнати — ніби просто чекали на своїх гостей", — згадує Люк.

Особливо запам'яталися мандрівникові традиційні японські ванни та величезні опудала оленя й сокола, які все ще велично височіли посеред занедбаних лобі. Попри роки забуття, інтер'єри в деяких місцях майже не змінилися — стіни стояли, меблі залишилися на місцях, а атмосфера нагадувала сцену з постапокаліптичного фільму.

Блогер оглянув щонайменше п'ять-шість готелів із приблизно двадцяти, що розтягнулися вздовж річки Фото: SWNS

Причиною такої "заморозки" стало японське законодавство. Через суворість законів про власність будівлі не зносять без дозволу власників. Якщо власник помер і не залишив спадкоємців, юридичний глухий кут може тривати десятиліттями. Крім того, за словами Бредберна, низький рівень злочинності в Японії робить такі об'єкти менш схильними до розграбування.

Однак не все було настільки безтурботно.

"У багатьох місцях підлоги провалювалися, сходи звисали, були ділянки, де йти далі було просто небезпечно. Це одночасно моторошно, сумно і неймовірно захопливо. Ти буквально відчуваєш, як час зупинився", — зізнається він.

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