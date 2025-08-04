Тепер тут пустка: сталкер показав, як виглядає покинутий супер-готель після закриття (фото)

Related video

Міському досліднику та блогеру під ніком Neo Adventures вдалося потрапити до закритого готелю та показати в якому стані перебуває комплекс, як це видно на його відео в Youtube.

Видання Mirror вказує, що свого часу The Reading Lake був місцем, "наповненим життям і святкуваннями": гості приїздили, щоб відзначити річниці весіль, танцювати на різдвяних вечірках і насолоджуватись спокійними краєвидами озера та спа-процедурами.

"Сьогодні ж це — лячна тінь минулого, майже невпізнавана після страшної пожежі, яка знищила будівлю десять років тому. Вважається, що загоряння, яке сталося 21 листопада 2015 року, почалося в котельні, а потім стрімко поширилося на кімнати верхніх поверхів і дах", — згадують одну з причин закриття локації.

Тоді внаслідок інциденту жертв і постраждалих серед персоналу та гостей не було. Та сильно пошкоджений готель так і не повернув собі колишню славу й остаточно зачинився, стоячи пусткою майже 10 років.

Як показує блогер Neo Adventures, у занедбаній та брудній будівлі досі залишились нагадування про те, якою привітною вона колись була. Усе ще підключений справний холодильник з їжею всередині.

В одній із шаф дослідники натрапили на застарілі комп’ютери, а латунні таблички на стінах показують, як дістатися до номерів. Деякі кімнати виглядають так, ніби готові приймати гостей знову — на ліжках досі є матраци, а зручні крісла для двох стоять біля стін. Подекуди навіть збереглась постільна білизна.

У темній шафі на підлозі стоять лампи, які ніби досі чекають, щоб їх увімкнули. Поряд із рестораном, який досі має атмосферне освітлення, кухня тепер занурена в морок, проте залишилась заповненою технікою, якою колись готували сніданки — кавові апарати, великі сковорідки, пляшки з олією.

Наразі відновлення готелю наразі виглядає малоймовірним, адже нині немає жодних нових проєктів чи заявок щодо цієї ділянки. При тому, що номери готелю досі рекламуються, хоча це, ймовірно, просто помилка. Журналісти звернулися за коментарем до Millennium Hotels Group, але відповіді не отримали.

Відомо, що готель не закрився одразу після пожежі й функціонував щонайменше до 2018 року. Однак на той момент досвід відвідування був уже зовсім не той — частина будівлі залишалась закритою для гостей.

"На жаль, я пам’ятаю цей готель у його кращі часи. Персонал був ввічливий, мені навіть безкоштовно надали номер люкс, бо я був із двома дітьми. Та загалом готель був в поганому стані: у номері не працювали лампочки, шпалери відклеювались, а з дверей місцями бракувало частин. Душ пожовтів, і вода розбризкувалась з тріщин за лійкою. З балкона було видно закриту, непридатну частину готелю", — розповів один з відвідувачів, який був у закладі перед закриттям.

Раніше Фокус розповідав, що чоловік знайшов покинутий курорт поруч із зоною відчуження. Британець Люк Бредберн випадково натрапив на район занедбаних готелів у Японії, де все застигле в 90-х залишилося недоторканим понад 30 років.

Згодом стало відомо про те, як туристи розповіли про дивні явища в люксовому готелі. Готель Britannia у Манчестері відомий завдяки своєму люксовому сервісу, але низка відвідувачів розповідають про паранормальними явища в ньому.