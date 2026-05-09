Перлина біля океану: як єдина незначна помилка знищила унікальний готель (фото, відео)
Готель Monte Palace на Азорських островах після відкриття 1989 року швидко став символом розкоші та запрошував багатих потенційних туристів. Однак власники закладу припустилися кричущої помилки, і заклад припинив роботу.
Виявилося, що п’ятизірковий готель із панорамним видом відкрили у 1989 році, та через 18 місяців він закрився, перетворившись на одну з найвідоміших покинутих будівель Європи. Про це розповів один з відвідувачів покинутої локації в Reddit.
У мережі головною причиною провалу найчастіше називають невдале розташування та переоцінку туристичного потенціалу Азорів. Користувачі Reddit пишуть, що в той час на острови були нерегулярні авіарейси, тому дорогий готель майже постійно пустував.
Багато хто згадує кліматичну проблему: готель будували заради фантастичного виду, але вершину гори часто накривали густий туман, дощ і хмари. Через це туристи нерідко просто не бачили знаменитих озер, заради яких приїжджали.
Офіційно причинами закриття називали фінансові труднощі, низький потік гостей та ізольованість локації. У той період Азорські острови ще не були популярним туристичним напрямком, а дістатися до готелю було непросто через слабку інфраструктуру та віддаленість від основних маршрутів.
Після закриття будівлю роками охороняли, але у 2011 році охорону прибрали через нестачу фінансування. Після цього готель почали розграбовувати та нищити вандали: зсередини винесли меблі, техніку й навіть ліфти.
Сьогодні Monte Palace залишається культовим місцем для урбан-дослідників і туристів, які шукають "загублені місця". Попри руїни та графіті, будівля досі вражає масштабом і видом на Атлантику, а історію готелю часто називають прикладом амбітного проєкту, збудованого "не в тому місці і не в той час".
