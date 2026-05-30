"Просто неймовірно": жінка знайшла одне з найкрасивіших місць у Зоні Смерті (фото)

Мандрівниця з США поділилася в мережі знахідкою, яка зупинила її просто на узбіччі дороги. Тепер про це місце говорять у мережі, які впізнали незвичне місце на світлинах туристки.

Повертаючись із Гранд-Каньйону, жінка помітила на узбіччі дороги невелику церкву, якою виявилася Каплиця Святого Голуба у Форт-Веллі (штат Аризона). Про це жінка розповіла у своєму дописі в Reddit.

"Це абсолютно приголомшливо з усіх боків. Я не могла повірити, що таке місце просто стоїть тут, біля дороги", — написала авторка публікації.

Вид церкви ззовні у Грнад-Каньйоні Фото: Reddit

На фото видно, що будівля крихітна і непомітна ззовні: Але всередині відкривається несподіване: цілу задню стіну займають вікна, що виходять просто на гори.

Інтер'єр усередині церкви Фото: Reddit

Каплиця Святого Голуба досі залишається маловідомою навіть серед місцевих. Авторка допису каже, що це локація, яку варто відвідати тим, хто опиниться у Великому Каньйоні.

Вид на гори скрізь вікна вівтаря Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Пост із фотографіями швидко набрав тисячі переглядів. Користувачі зізнавалися, що проїжджали повз десятки разів і жодного разу не зупинялися.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Просто нереально. Я там бував рази і не бачив цієї церкви";

"Я там був двічі на весіллі. Вид на гори через вівтар був просто пречудовим";

"Церква, як я згадую, горіла двічі за останні роки. Однак місцеві небайдужі відновлювали її повністю";

"Я взагалі тут брала шлюб. Це — чудова церква та місцина".

