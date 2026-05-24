50 років самотності: блогер розкрив таємницю одного покинутого будинку (фото, відео)

В одній з провінцій Канади досі стоїть будинок, про який "наче всі забули". Дослідник покинутих місць під ніком Freaktography проник усередині і зафіксував те, що побачив.

Будинок виглядає так, наче господарі вийшли і просто не повернулися. Чоловік виклав десятки світлин і відео зі своєї експедиції до цієї локації, про що розповів у ролику на Youtube.

Блогери виявили старі меблі у кмінатах, речі розкладені по кутках, особисті предмети. Вони визнають, що природа вже давно почала забирати своє — нині тут вогкі стіни, підлога прогинається, а шпалери відшаровуються.

Одна зі спалень покинутого будинку Фото: Reddit

"Хто тут жив і чому пішов звідси — невідомо. Будинок досі не дає нам підказки. Можливо, одна родина поїхала звідси та більше сюди не повернулася", — говорить дослідник.

Вітальня покинутого будинку Фото: Reddit

Дослідник виклав десятки фото та відео, які облетіли мережу. Люди пишуть, що найстрашніше тут не темрява і не запустіння, а "відчуття чужої присутності, яка нікуди не зникла".

Відео дня

Раніше Фокус розповідав про історію покинутого "проклятого містечка". Місцеві, що живуть поруч локації, говорять, що причиною занепаду стали містичні події

Також повідомлялося, як єдина незначна помилка знищила унікальний готель. Monte Palace на Азорських островах швидко став символом розкоші, та власники закладу припустилися кричущого прорахунку.