Містечко покинули за загадкових обставин: чому місцеві називають його "проклятим" (відео)

Понад 200 року тому двоє чоловіків знайшли поклади руди поблизу місця, яке стане містечком Тахавус. Та замість процвітання воно двічі стало покинутим місцем, а зараз понад 30 років руйнується без нагляду.

Місцеві, що живуть поруч локації, говорять, що причиною занепаду стали містичні події та вичерпування залізної руди. Про це пише портал Adirondack.

Протягом 19 сторіччя тут виросло справжнє містечко з фермами, млинами, школою і навіть власним банком. Але смерть засновника міста, економічний спад і повінь остаточно поховали проєкт через 30 років.

Містечко спорожніло вперше і простояло занедбаним майже двадцять років. Але в 1876-му землю орендували під мисливський клуб, селище відродилося і отримало нову назву — Тахавус.

На початку Другої світової в Тахавусі повернулося гірнича справа — цього разу діоксиду титану, вкрай потрібного у воєнний час. Наново збудували залізницю, видобуток розширився, але через двадцять років знову — виробництво занепало, з містечка почати виїжджати люди.

Тахавус став містом-привидом вдруге, а в 1994 році землю придбав Інститут відкритого простору. Більшість аварійних будівель знесли — відреставрували лише старий колеж та доменну піч із оглядовими майданчиками, які стали туристичною пам'яткою.

Нині Тахавус живе як історичний об'єкт. Плани повного відновлення у місцевої влади відсутні, а місцеві говорять усіх туристам, що не бажають бачити відбудову цієї локації.

Мешканці округи говорять, що історія містечка стала показовим прикладом "людської жадібності" та нерозуміння "духів тутешніх гір". Корінні народи, які мешкали поруч із Тахавусом, говорять про розташування поруч "священних місць", а людська діяльність "розізлила богів" і прирекла місто.

