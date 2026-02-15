Підтримайте нас RU
"Час тут зупинився": дослідник виявив у горах Японії незвичне покинуте містечко (фото)

"Час тут зупинився": міський дослідник показав невідоме раніше покинуте місто
Міський дослідник показав залишки міста поміж гір у Японії | Фото: Reddit

Один міський дослідник дістався до раніше невідомого його покинутого міста посеред гір у Японії. Свої враження він зафіксував на фото, що вразили користувачів мережі.

За словами чоловіка, його дуже збентежило побачене видовище від закинутого містечка. Про це він розповів у своєму дописі в Reddit.

На фотографіях можна побачити старі полишені будинки та локації посеред затишної локації. Серед різних будівель дослідник знайшов одноповерхові традиційні будинки, школу й адміністрацію.

покинуте місто японія
Залишена ятка магазину в покинутому місті
Фото: Reddit
покинуте місто японія
Рештки школи в покинутому містечку
Фото: Reddit

Автор посту не розкрив точної локації знаходження, однак у коментарях уточнив, що це покинуте місто розташоване у провінції Тогічі (за 170 км від японської столиці). Ймовірною причиною занепаду невеликого містечка став виїзд молоді до Токіо, а потім — поступово померли літні люди.

"Це явно доволі віддалене місце від цивілізації, тим паче до великих міст дорога займає від двох до чотирьох годин. Плюс врахуйте, що сюди веде одна дорога, а взимку сніг тут не сходить по чотири місяці", — розповідає автор посту.

покинуте місто японія
Дерево сакури в саду покинутого містечка
Фото: Reddit
покинуте місто японія
Стілець в школі покинутого містечка
Фото: Reddit

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, низка юзерів відзначили, що їм шкода бачити зникнення гарного містечка. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

  • "Шкода бачити таке видовище!";
  • "Мені от доволі кріпово бачити все: будинки, крісло, руйнацію";
  • "Справді жахлива картина";
  • "Чесно кажучи, дуже прикро те, що такі чудові локації помирають. Ще й в Японії".

