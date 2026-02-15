"Время здесь остановилось": исследователь обнаружил в горах Японии необычный заброшенный городок (фото)

Один городской исследователь добрался до ранее неизвестного ему заброшенного города посреди гор в Японии. Свои впечатления он зафиксировал на фото, которые поразили пользователей сети.

По словам мужчины, его очень смутило увиденное зрелище от заброшенного городка. Об этом он рассказал в своей заметке в Reddit.

На фотографиях можно увидеть старые заброшенные дома и локации посреди уютной локации. Среди различных зданий исследователь нашел одноэтажные традиционные дома, школу и администрацию.

Оставленный магазин в заброшенном городе Фото: Reddit

Остатки школы в заброшенном городке Фото: Reddit

Автор поста не раскрыл точной локации нахождения, однако в комментариях уточнил, что этот заброшенный город расположен в провинции Тогичи (в 170 км от японской столицы). Вероятной причиной упадка небольшого городка стал выезд молодежи в Токио, а затем — постепенно умерли пожилые люди.

"Это явно довольно отдаленное место от цивилизации, тем более до крупных городов дорога занимает от двух до четырех часов. Плюс учтите, что сюда ведет одна дорога, а зимой снег здесь не сходит по четыре месяца", — рассказывает автор.

Дерево сакуры в саду заброшенного городка Фото: Reddit

Стул в школе заброшенного городка Фото: Reddit

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, ряд юзеров отметили, что им жаль видеть исчезновение красивого городка. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Жаль видеть такое зрелище!";

"Мне вот довольно жалко видеть все: дома, кресло, разрушение";

"Действительно ужасная картина";

"Честно говоря, очень обидно то, что такие замечательные локации умирают. Еще и в Японии".

