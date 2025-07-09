Все замерло: мужчина нашел заброшенный "город-призрак" в лесу (видео)

Популярный ютубер Колин Ходсон, известный как Bearded Explorer, обнаружил в Германии жуткую заброшенную деревню, похожую на декорации постапокалиптического фильма.

Related video

Бывший военный город, построенный британским правительством во времена Холодной войны, теперь разрушен и поглощается природой. Об этом он рассказал в одном из последних своих роликов в YouTube.

Колин снял видео об этом месте, сравнив прогулку по нему с погружением в атмосферу сериала "Ходячие мертвецы".

"Это место настолько большое, что по сути оно само по себе город. Не могу поверить, что все это поселение полностью заброшено", — рассказал он.

Речь идет о территории бывшей военной базы JHQ Rheindahlen, которая с 1952 по 2013 год была домом для более 12 000 британских солдат и их семей. После вывода войск город был передан правительству Германии, однако попытки перепрофилировать его например, под жилье для беженцев или парк отдыха так и не увенчались успехом.

Дома стояли почти не тронуты Фото: YouTube

Сейчас на площади 376 гектаров пустуют сотни домов с гаражами, казармы, школы, почтовые отделения, магазин одежды, книжный и даже заправка. Несмотря на десятилетие запустения, большинство построек находятся в хорошем состоянии — лишь с редкими следами вандализма.

По словам исследователя, даже в теплую погоду в некоторых зданиях ощущается "странный холод". Внутри все напоминает о прошлом, но теперь улицы принадлежат белкам и оленям.

Подписчики ютубера были шокированы:

"Какая расточительность, это преступление — доводить такие дома до разрухи";

"Я жил там больше шести лет, когда мой отец служил. Очень грустно видеть это место таким";

Колин пообещал вернуться, чтобы изучить заброшенный город более подробно.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина построил бункер в саду с тренажером и "пивным лифтом". Дэйв Биллингс из Дербишира (Великобритания) соорудил подземный бункер за 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,8 млн гривен) на случай войны. Теперь он хочет его усовершенствовать.

Также стало известно, что женщина переехала в новый дом и заметила, что за ней следят. Она утверждает, что за ее забором кто-то живет и наблюдает за ней. Полиция обнаружила в зарослях признаки того, что там действительно кто-то находился.