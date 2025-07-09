Усе завмерло: чоловік знайшов покинуте "місто-привид" у лісі (відео)

Популярний ютубер Колін Годсон, відомий як Bearded Explorer, виявив у Німеччині моторошне покинуте село, схоже на декорації постапокаліптичного фільму.

Related video

Колишнє військове місто, побудоване британським урядом за часів Холодної війни, тепер зруйноване і поглинається природою. Про це він розповів в одному з останніх своїх роликів у YouTube.

Колін зняв відео про це місце, порівнявши прогулянку ним із зануренням в атмосферу серіалу "Ходячі мерці".

"Це місце настільки велике, що по суті воно саме по собі місто. Не можу повірити, що все це поселення повністю занедбане", — розповів він.

Йдеться про територію колишньої військової бази JHQ Rheindahlen, яка з 1952 до 2013 року була домівкою для більш ніж 12 000 британських солдатів та їхніх сімей. Після виведення військ місто передали уряду Німеччини, проте спроби перепрофілювати його, наприклад, під житло для біженців або парк відпочинку так і не увінчалися успіхом.

Будинки стояли майже не зворушені Фото: YouTube

Нині на площі 376 гектарів пустують сотні будинків із гаражами, казарми, школи, поштові відділення, магазин одягу, книжковий і навіть заправка. Попри десятиліття запустіння, більшість будівель перебувають у хорошому стані — лише з рідкісними слідами вандалізму.

За словами дослідника, навіть у теплу погоду в деяких будівлях відчувається "дивний холод". Всередині все нагадує про минуле, але тепер вулиці належать білкам і оленям.

Підписники ютубера були шоковані:

"Яке марнотратство, це злочин — доводити такі будинки до розрухи";

"Я жив там понад шість років, коли мій батько служив. Дуже сумно бачити це місце таким";

Колін пообіцяв повернутися, щоб вивчити покинуте місто детальніше.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував бункер у саду з тренажером і "пивним ліфтом". Дейв Біллінгс із Дербішира (Велика Британія) спорудив підземний бункер за 50 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2,8 млн гривень) на випадок війни. Тепер він хоче його вдосконалити.

Також стало відомо, що жінка переїхала в новий будинок і помітила, що за нею стежать. Вона стверджує, що за її парканом хтось живе і спостерігає за нею. Поліція виявила в заростях ознаки того, що там дійсно хтось перебував.