Готовий до всього: чоловік побудував бункер у саду з тренажером і "пивним ліфтом" (фото)

Дейв Біллінгс із Дербішира (Велика Британія) побудував підземний бункер за 50 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2,8 млн гривень) на випадок війни. Тепер він хоче його вдосконалити.

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Незважаючи на масштаб проєкту, британець зізнається, що не вважає себе "виживальником" та імпровізує під час справи. Про це пише Daily Star.

Дейв Біллінгс, 44-річний інженер і блогер із британського Дербішира, вклав понад 50 000 фунтів стерлінгів (приблизно 2,8 млн гривень) у будівництво підземного бункера у себе в саду, надихнувшись фільмом "Велика втеча". Однак тепер проєкт, розпочатий заради хобі, став для нього питанням виживання.

Зі зростанням геополітичної напруженості, особливо на Близькому Сході, Дейв вирішив модернізувати укриття за додаткові 10 000 фунтів (приблизно 572 тисячі гривень): встановити систему фільтрації повітря, організувати джерело води, запастися продовольством і навіть обладнати бункер вибухозахисними дверима.

"Він не обов'язково захистить від ядерного удару, але якщо все стане по-справжньому погано, тут можна буде сховатися і вижити", — каже Дейв.

Тунель довжиною в 10,6 метра Фото: SWNS

Підземна споруда вже вражає: 35-футовий (10,6 метра) тунель веде до просторого бункера площею 140 квадратних футів (13 метрів квадратних), у якому є тренажерний зал, раковина, туалет і навіть "пивний ліфт", замаскований під бочку.

Попри масштаб проєкту, Дейв зізнається, що не вважає себе "вижівальщіком" та імпровізує під час справи. Однак нещодавні заяви влади Великої Британії про важливість готовності до потенційної загрози змусили його усвідомити, наскільки він випереджає інших у плані підготовки.

"Я не думаю, що хтось може бути більш підготовлений, ніж я", — упевнений він.

Вхід у бункер Фото: SWNS

На завершення Дейв радить кожному мати вдома хоча б двотижневий запас води та продуктів на випадок надзвичайної ситуації.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив "найпотворніший будинок на вулиці" і перетворив його на затишне житло. Еш Мацціна з Лондона (Англія) кардинально змінив занедбану вікторіанську споруду. За два роки він своїми руками перетворив похмуру терасу на стильне і затишне житло, здивувавши людей з усього світу.

Також стало відомо, що у США продають незвичайний будинок на випадок ядерного удару. Колишня ракетна шахта Atlas E з 1950-х років стала найбільш популярним об'єктом нерухомості. Підземний рівень, розрахований на виживання в разі ядерної атаки, оснащений індустріальною кухнею, житловими приміщеннями та ліфтом.