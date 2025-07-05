Готов ко всему: мужчина построил бункер в саду с тренажером и "пивным лифтом" (фото)

Дэйв Биллингс из Дербишира (Великобритания) построил подземный бункер за 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,8 млн гривен) на случай войны. Теперь он хочет его усовершенствовать.

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Несмотря на масштаб проекта, британец признается, что не считает себя "выживальщиком" и импровизирует по ходу дела. Об этом пишет Daily Star.

Дэйв Биллингс, 44-летний инженер и блогер из британского Дербишира, вложил более 50 000 фунтов стерлингов (примерно 2,8 млн гривен) в строительство подземного бункера у себя в саду, вдохновившись фильмом "Большой побег". Однако теперь проект, начатый ради хобби, стал для него вопросом выживания.

С ростом геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, Дэйв решил модернизировать укрытие за дополнительные 10 000 фунтов (примерно 572 тысячи гривен): установить систему фильтрации воздуха, организовать источник воды, запастись продовольствием и даже оборудовать бункер взрывозащитными дверями.

"Он не обязательно защитит от ядерного удара, но если все станет по-настоящему плохо, здесь можно будет спрятаться и выжить", — говорит Дэйв.

Туннель длинной в 10,6 метра Фото: SWNS

Подземное сооружение уже впечатляет: 35-футовый (10,6 метра) туннель ведет в просторный бункер площадью 140 квадратных футов (13 метров квадратных), в котором есть тренажерный зал, раковина, туалет и даже "пивной лифт", замаскированный под бочку.

Несмотря на масштаб проекта, Дэйв признается, что не считает себя "выживальщиком" и импровизирует по ходу дела. Однако недавние заявления властей Великобритании о важности готовности к потенциальной угрозе заставили его осознать, насколько он опережает остальных в плане подготовки.

"Я не думаю, что кто-то может быть более подготовлен, чем я", — уверен он.

Вход в бункер Фото: SWNS

В завершение Дэйв советует каждому иметь дома хотя бы двухнедельный запас воды и продуктов на случай чрезвычайной ситуации.

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Также стало известно, что в США продают необычный дом на случай ядерного удара. Бывшая ракетная шахта Atlas E из 1950-х годов стала самым просматриваемым объектом недвижимости. Подземный уровень, рассчитанный на выживание в случае ядерной атаки, оснащен индустриальной кухней, жилыми помещениями и лифтом.