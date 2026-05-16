Городок покинули при загадочных обстоятельствах: почему местные называют его "проклятым" (видео)

Более 200 года назад двое мужчин нашли залежи руды вблизи места, которое станет городком Тахавус. Но вместо процветания он дважды стал заброшенным местом, а сейчас более 30 лет разрушается без присмотра.

Местные, живущие рядом с локацией, говорят, что причиной упадка стали мистические события и исчерпание железной руды. Об этом пишет портал Adirondack.

В течение 19 века здесь вырос настоящий городок с фермами, мельницами, школой и даже собственным банком. Но смерть основателя города, экономический спад и наводнение окончательно похоронили проект через 30 лет.

Городок опустел впервые и простоял заброшенным почти двадцать лет. Но потом, в 1876-м землю арендовали под охотничий клуб, поселок возродился и получил новое название — Тахавус.

В начале Второй мировой в Тахавусе вернулось горное дело — на этот раз диоксида титана, крайне нужного в военное время. Заново построили железную дорогу, добыча расширилась, но через двадцать лет снова — производство пришло в упадок, из городка начать выезжать люди.

Тахавус стал городом-призраком во второй раз, а в 1994 году землю приобрел Институт открытого пространства. Большинство аварийных зданий снесли — отреставрировали только старый коллеж и доменную печь со смотровыми площадками, которые стали туристической достопримечательностью.

Сейчас Тахавус живет как исторический объект. Планы полного восстановления у местных властей отсутствуют, а местные говорят всем туристам, что не желают видеть восстановление этой локации.

Жители округи говорят, что история городка стала показательным примером "человеческой жадности" и непонимания "духов здешних гор". Коренные народы, которые жили рядом с Тахавусом, говорят о расположении рядом "священных мест", а человеческая деятельность "разозлила богов" и обрекла город.

