Тайна Бермудского треугольника: эксперт назвал главную причину исчезновения кораблей (видео)

Десятилетиями ученые ломали голову над исчезновениями кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике. Этот участок в Северной Атлантики у берегов Бермуд забрал бесчисленное количество судов и человеческих жизней по неизвестным причинам.

Одни эксперты говорили о скрытом водовороте, другие — о причастности инопланетян и потусторонних сил, но один исследователь предлагает куда более прозаичное и необычное объяснение. Об этом пишет британский таблоид The Daily Star.

Специалист по геологии и минералам Ник Гатчингс выступил в документальном фильме британского телеканала с неожиданной теорией. По его словам, Бермуды — это не просто остров, а вершина подводного вулкана, который 30 миллионов лет торчал над поверхностью океана.

"После разрушения от него осталось лишь то, что мы видим сегодня. Но самое интересное внутри: образцы пород из этого региона содержат магнетит — наиболее магнитный природный материал на Земле", — говорит британский геолог.

Чтобы доказать свою точку зрения, Гатчингс провел простой эксперимент прямо перед камерой: положил кусок породы на ровную поверхность и провел над ним компасом. Стрелка фактически начала постоянные колебания и "сошла с ума".

"Представьте себе древних мореплавателей, плывущих мимо Бермуд. Компас без ориентира — это корабль без курса. А корабль без курса в открытом океане — это катастрофа, которая не требует ни водоворотов, ни пришельцев", — сказал ученый, добавив, что именно магнетическая природа вызвала главные катастрофы и исчезновения.

