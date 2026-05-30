Таємниця Бермудського трикутника: експерт назвав головну причину зникнення кораблів (відео)

Десятиліттями вчені ламали голову над зникненнями кораблів і літаків у Бермудському трикутнику. Ця ділянка в Північній Атлантики біля берегів Бермуд забрала незліченну кількість суден і людських життів з невідомих причин.

Одні експерти казали про прихований водоворот, інші — про причетність інопланетян і потойбічних сил, але один дослідник пропонує куди прозаїчніше та незвичніше пояснення. Про це пише британський таблоїд The Daily Star.

Фахівець з геології та мінералів Нік Гатчингс виступив у документальному фільмі британського телеканалу з несподіваною теорією. За його словами, Бермуди — це не просто острів, а вершина підводного вулкана, який 30 мільйонів років стирчав над поверхнею океану.

"Після руйнування від нього залишилося лише те, що ми бачимо сьогодні. Але найцікавіше всередині: зразки порід із цього регіону містять магнетит — найбільш магнітний природний матеріал на Землі", — каже британський геолог.

Щоб довести свою точку зору, Гатчингс провів простий експеримент прямо перед камерою: поклав шматок породи на рівну поверхню і провів над ним компасом. Стрілка фактично почала постійні коливання та "збожеволіла".

"Уявіть собі давніх мореплавців, які пливуть повз Бермуди. Компас без орієнтиру — це корабель без курсу. А корабель без курсу в відкритому океані — це катастрофа, яка не потребує ні вирів, ні прибульців," — сказав науковець, додавши, що саме магнетична природа спричинила головні катастрофи та зникнення.

