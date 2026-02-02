Таємницю Бермудського трикутника розкрито: зникнення кораблів пов'язують із "дивними силами"

Нова теорія, як вважається, може пояснити, чому Бермудський трикутник тривалий час пов'язували з таємничими зникненнями кораблів і літаків — уся справа в дивних силах, колись прихованих під водою.

Дослідники давно припускали, що якісь незвичні умови довкілля, як-от рідкісні поєднання викидів із дна океану, могли тимчасово порушувати плавучість і роботу двигунів. Вважається, що саме це врешті-решт і породило те, що зробило Бермудський трикутник таким особливим, пише Daily Mail.

За словами дослідника Рональда Каппера, це явище, ймовірно, могло бути активним у пролом, але відтоді зникло, що може пояснити, чому кількість інцидентів у регіоні скоротилася в останні десятиліття.

Зазначимо, що нова теорія не включає наявність інопланетян, загадкових порталів або незрозумілих прокльонів, а скоріше припускає наявність природних сил, які могли на короткий час створювати небезпечні умови. Тепер учені вважають, що Бермудський трикутник у минулому міг бути схильний до таємничих зникнень кораблів і літаків через ці унікальні природні умови.

Якщо теорія правильна, вона здатна вирішити багатовікові суперечки, зберігши при цьому містичність регіону. Утім, хоча нове пояснення привертає увагу на форумах і в соціальних мережах, експерти попереджають, що докази поки що обмежені.

Берегова охорона США наголошує, що сьогодні не існує жодної визнаної географічної небезпеки, а багато хто з таємничих інцидентів насправді міг бути перебільшеним або неправильно витлумаченим.

Нова теорія, за словами дослідників, передбачає, що викиди метану з морського дня є правдоподібним поясненням раптових затоплень суден, а також відмов двигунів у цьому районі. Вважається, що гази могли знизити щільність води, що призвело до втрати плавучості суден. Вони, як вважається, також могли вплинути на роботу невеликих літаків, що літають низько над океаном.

Каппер зазначає, що аналогічні небезпеки, пов'язані з метаном, зустрічаються і в інших регіонах земної кулі. Однак, якщо в Бермудському трикутнику існувало якесь тимчасове "активне поле", це могло б пояснити таємничі зникнення в минулому. Втім, деякі інші експерти, наприклад, Найджел Вотсон, налаштовані досить скептично і вважають, що таємниця Бермудського трикутника тісно пов'язана з НЛО.

Бермудський трикутник — умовно визначений регіон площею від 1,3 до 3,9 мільйона квадратних кілометрів, розташований у західній частині Північної Атлантики. Це місце зазвичай описують як трикутну область, що з'єднує три точки: Маямі, Бермудські острови та Сан-Хуан у Пуерто-Рико. Бермудський трикутник зачаровує публіку вже понад 500 років, починаючи з повідомлення Христофора Колумба про дивні вогні під час його подорожі 1492 року.

