100 лет истории и 10 лет заброшенности: что стало с самым известным санаторием в Италии (фото)

Вблизи итальянского Милана стоит уникальный санаторий, который в течение 100 лет славился передовым лечением туберкулеза. Но более 10 лет здание пустует и подвергается разрушению из-за бюрократии власти и вандализма.

Бывший санаторий Санта Корона исчез из-за финансовых трудностей и строительство нового современного заведения превратили историческое здание в пустырь. Фотографии из заброшенного заведения выложил один из сталкеров в Reddit.

Сегодня фасад санатория выглядит как нечто между дворцом и руинами. Арки первого этажа зарешечены, вход заблокирован строительным забором, а на стенах — граффити от пола до потолка.

Вид с внутреннего двора санатория Фото: Reddit

История санатория начинается еще со второй половины XIX века из-за эпидемии туберкулеза, и только в 1911 году началось строительство профильного учреждения, которое затормозила Первая мировая война. В конце концов заведение открыли 10 декабря 1923 года, который сразу стал одним из самых современных противотуберкулезных учреждений Европы.

Место выбрали не случайно: сосновый лес Гроане давал больным чистый воздух и покой. Изначальная площадь комплекса составляла 750 тысяч квадратных метров, а в 1929 году добавили два новых павильона — отдельно для женщин и для детей.

После появления лекарств против туберкулеза, санаторий изменился под широкопрофильную больницу с отделениями радиологии, хирургии и пульмонологии. Так продолжалось до 2000-х годах, когда власти приняли решение построить современный госпиталь.

Внутренний двор заброшенного санатория вблизи Милана Фото: Reddit

Новое здание отвечало всем современным медицинским стандартам: просторные палаты, современное оборудование, удобная логистика. Старый комплекс в стиле либерти, со своими мраморными лестницами и длинными коридорами, просто не мог конкурировать.

12 октября 2015 года новый госпиталь открыл двери. Через несколько месяцев старый санаторий закрыл свои — навсегда. За 10 лет было много разговоров о судьбе закрытого санатория: здесь планировали приют для мигрантов или пожилых людей, школьный корпус для двух лицеев, но ничего не изменилось.

Здание имеет двойной охранный статус, но пока бюрократия тормозит. По словам побывавшего там сталкера, заведение постепенно разрушается — мародеры выносят медные трубы, вандалы расписывают стены, а лес поглощает заведение.

